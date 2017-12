Iránsky Pink Floyd

BRATISLAVA. Jedna zo slávnych piesní skupiny Pink Floyd získala novú podobu. Torontská formácia Blurred Vision, ktorej dvaja zakladatelia pochádzajú z Iránu, prerobila skladbu Another Brick in the Wall. Namiesto slov „Hey! Teacher! Leave them kids alone!“ sa v novej verzii spieva „Hey! Ayatollah! Leave those kids alone!“

Ajatolláh je titul vysoko postavených predstaviteľov iránskeho zriadenia. Skupina chce takýmto spôsobom vyjadriť postoj mladých Iráncov, ktorí sú nespokojní so súčasným stavom v krajine. Prerobenú nahrávku odobril mladým hudobníkom aj Roger Waters z Pink Floydu. Vypočuť si ju môžete na webovej stránke YouTube.com. Výnosy zo skladby pôjdu organizácii Amnesty International.