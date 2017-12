Poctu slobode príde zložiť aj Sinéad O'Connor

7. aug 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Slávna írska speváčka si presne o týždeň prvýkrát zaspieva na Slovensku. Bude to na koncerte

s názvom Pocta slobode.

BRATISLAVA. Určite sa nájdu takí, čo tvrdia, že aj tento koncert mal prísť skôr, lebo Sinéad O'Connor bola na vrchole slávy začiatkom 90. rokov. Lenže vtedy u nás profesionálni promotéri schopní zaplatiť veľkú hviezdu neexistovali, potom zase slávna Írka na dlhé roky viac než hudbou pútala kontroverznými gestami a vyhláseniami, z ktorých najznámejším bolo roztrhanie pápežovej fotografie.

Hrdá, že je taká

Dnes má 43 rokov, pôsobí usadenejšie, no stále spieva veľmi dobre. Existuje ešte lepší dôvod, prečo sa oplatí ísť si ju pozrieť naživo – po rôznych hudobných úletoch sa začala na koncertoch vracať k svojim najlepším pesničkám a robiť nové.

„Nerobím nič tak, aby to spôsobilo problém. Moje prirodzené správanie jednoducho tie problémy vyrába. No som hrdá, že som taká,“ to je jeden z jej citátov. Vždy taká bola, robila všetko impulzívne a potom sa čudovala, že sa iní čudujú. Lenže na rozdiel od iných rebelantov ona urobila pár zaujímavých pesničiek. Nothing Compares To U pre ňu síce zložil Prince, ale vďaka jej precítenému podaniu je to jedna z najkrajších popových balád.

Album o láske

Už to, samozrejme, dávno nie je to štíhle dievča s vyholenou hlavou a veľkými očami, ktorej naliehavý hlas na popscéne z prelomu 80. a 90. rokov patril medzi najzvučnejšie. Pred pár dňami sa tretíkrát vydala a chystá deviaty štúdiový album, ktorý vraj bude „postavený na gitarách a pesničkách o láske“. Na blogu napísala i toto: „Cítim, že môj hlas je silnejší, lepšie ho ovládam, a preto si naozaj užívam spievanie naživo.“

Na koncerte, ktorý bude na hrade Devín v sobotu 14. augusta, okrem Sinéad O'Connor ešte vystúpia aj Jana Kirschner a David Koller. Lístky stoja od 29 eur.