Čestný zabijak nie je supersilný hrdina

Môže byť banálne nakreslený a môže mu chýbať silné posolstvo. Aj tak to môže dobrý komiksový príbeh

9. aug 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Komiksový príbeh Solomona Kanea Ďáblův hrad vyšiel pri príležitosti uvedenia filmu. Aj sám osebe je však zaujímavým listovaním.

Grafický román je zvláštny hybrid. Nie je to ani beletria, ani poriadne výtvarné umenie. Skôr čosi zaseknuté medzi týmito dvoma svetmi, čosi, čo si vytvára vlastné zákonitosti, kultové diela aj takzvaný brak.

Puritánsky zabijak

Komiks je vlastne taký nástroj, ktorým sa dá prerozprávať prakticky všetko: počnúc Shakespearovou drámou cez príhody superhrdinov a reportážou z Ázie končiac. Môžete si napríklad vziať nedokončený fragment poviedky, hlavnú postavu a vymyslieť príbeh o 16. storočí, starom hrade postavenom na ruinách, tajomstvách a strachu postáv.

Solomon Kane je dieťaťom Roberta E. Howarda. Ten stvoril aj pulpového Conana barbara. Kane však nie je supersilný hrdina, ktorý naháňa princezné a poklady. Je to puritán s prísnym a svojským kódexom cti putujúci naprieč Európou. A v istom zmysle to je i zabijak, no najmä výtvorov rôznych nečistých síl, čo je tak trochu komiksové klišé.

Ďáblův hrad vlastne nie je bohvieako duchaplný príbeh. Kane doputuje na tajomné miesto a porazí nepriateľov. Niekoho stretne, niekomu pomôže a niečo zistí. Nie veľa na dobrý príbeh, najmä ak grafické romány už mnohokrát dokázali, že dokážu ustáť aj oveľa komplikovanejšie rozprávanie. Príkladom nech je legendárny Sandman.

Výhody grafického románu

Lenže čo už chcieť od postavy, ktorá vznikla na konci dvadsiatych rokov minulého storočia? Jedine trochu nostalgie, závan starých časov a atmosféru. A práve tú Solomon Kane ponúka.

Vďačí za to úžasnej kresbe Maria Guevaru s až fanatickým dôrazom na niektoré aj úplne zbytočné detaily. A Stewartovo vyfarbovanie robia z Kana čosi, čím je potešením si iba tak listovať. Nemusíte pritom ani čítať texty v bublinách, i keď ich prekladal slávny otec českej Zeměplochy a Howardov dvorný tlmočník Jan Kantůrek.

Taký je vlastne dobrý komiks. Môže byť banálne nakreslený, no so silným posolstvom. A môže byť prakticky bez posolstva, no zároveň ponúkať úchvatné vizuálne dielo. To je výhoda grafického románu, že má viac prostriedkov.

Škoda len, že na Slovensku si to vydavatelia neuvedomujú. Zatiaľ nám ostáva spoliehať sa len na český a ešte vzdialenejší trh.