Nové knihy

Marián Mrva, Peter Štanský, Miroslav Pfliegel: Potulky starou Žilinou

Viete, kde sa v Žiline nachádzal prvý výťah? Ako sa pilo z črievičky Josephiny Bakerovej? Prečo nezbúrali Immaculatu na Mariánskom námestí? Publikácia prináša nové poznatky a sumarizuje doteraz známe skutočnosti o histórii Žiliny, približuje život Žilinčanov s dôrazom na obdobie konca 19. a začiatku minulého storočia, keď toto mesto prežívalo svoje zlaté roky.

Yves Gustin: Ilustrované včelařství

Baobab a GplusG, preklad Marie Dudilieux

„Stáva sa, že v úli alebo počas letu sa medzi sebou dorozumievame len vibráciami krídel, ktoré vydávajú hlboké alebo vysoké tóny,“ informuje nás v komiksovej bubline usmiata včela. Ktovie, či včely mávajú dobrú náladu, Yves Gustin si to zrejme myslí. No hlavne sa svojou originálnou ilustrovanou publikáciou plnou humoru a komiksových prvkov zaslúži aj o skvelú čitateľskú zábavu. Cennejšiu o to viac, že ide o vážne veci, ozajstnú rozsiahlu príručku o svete včiel a včelárstva.