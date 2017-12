Box, film a peniaze

Mike Tyson nakrúca filmy preto, aby splatil dlhy, Silvester Stallone zasa preto, aby si ich narobil.

9. aug 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Posledné merania ukázali, že Mike Tyson už neváži 160 kíl, ale len sto. Stravuje sa ako vegán, chudne a vraví, že je novým človekom, ktorého už zaujíma len rodina. Jeden by povedal, že tento proces trvá minimálne rok a pol, odvtedy, čo Tyson spolupracoval na filme Vo štvorici po opici.

To bola komédia o jednej predsvadobnej párty v Las Vegas. Tyson v nej má pár minút, hrá seba samého (aj na klavíri) a zvolil si na to bielu košeľu a sivé sako. Teraz však poprel, že by mal v tom čase rovnako uhladené správanie, ako bolo uhladené jeho oblečenie.

Prečo sa Tyson nechal zlákať?



Svoj divoký život sa už raz boxerský šampión pokúsil zreflektovať. Minulý rok sa do kín dostal aj celovečerný dokument s názvom Tyson. Krotkým hlasom v ňom rozpráva o hororoch z detstva, z väzenia, o svojich sexuálnych škandáloch, závislostiach a prehrách v športe. V jednej chvíli plače, inokedy vysvetľuje, že keď sa naštve, tak to nie je len tak, že sa naštve, ale že u neho je to ozaj extrémna emócia.

"Nakrúcal som, aby som za honorár mohol platiť svoju závislosť od drog.“ Mike Tyson

Vo svete mal film úspech, Tyson s ním prišiel aj na festivale v Cannes. Pôsobil tam síce exoticky, ale kto ho tam stretol, asi uznal, že vzbudzoval rešpekt. Tyson tam však nepovedal, prečo sa vlastne nechal do filmov zlákať. Až minulý týždeň na návšteve Las Vegas to spresnil. Denník El Mundo ho odcitoval: „Nakrúcal som, aby som za honorár mohol platiť svoju závislosť od drog.“

Sylvester pochopil a ospravedlnil sa



Peniaze spojené s filmovým nakrúcaním práve teraz rieši Sylvester Stallone, ktorý sa kedysi preslávil hraním boxera. Nie všetky časti Rockyho boli rovnako zaujímavé, ale netreba popierať, že to boli aj spoločensky angažované filmy. A on v úlohe spoluscenáristu sa v nich dokázal vyjadriť k americkej realite. Pri tvorivých, dokonca aj režisérskych ambíciách Stallone vytrval a minulý týždeň mal Los Angeles premiéru jeho nový film The Expendables. Opisujú ho ako akčný triler o skupine najatých mužov, ktorí dostali za úlohu preniknúť to jednej juhoamerickej republiky a zvrhnúť jej diktátora.

Vo filme sa mihnú Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis aj Mickey Rourke, ale médiá sa zaujímajú o rozpočtové záležitosti. Stallone nakrúcal v Brazílii a miestny časopis Veja píše, že nedodržal svoje záväzky voči partnerovi O2. „Kým boli Američania v Riu, na účet O2 pribúdali každý týždeň peniaze. Akonáhle sa Stallone vrátil domov, platby ustali.“ Zamestnanci, ktorí mali s O2 zmluvu, sú teraz nahnevaní, že zostali nevyplatení a vedenie si najalo ozbrojenú stráž, aby sa ubránilo pred ich hnevom.

Stallone to možno nepovažoval za príliš vážne, na tlačovej konferencii po premiére ešte nakrúcanie v Brazílii okomentoval: „Môžete vyhodiť aj celú krajinu do vzduchu, oni vám za to poďakujú a odprevadia vás aj s opičkou domov.“ Až keď sa to rozšírilo, po svetových agentúrach odkázal, že sa ospravedlňuje. „Úprimne prosím Brazíliu, aby mi odpustila. Veľmi si ju vážim, mal som sa tam fantasticky a odporúčam všetkým svojim kamarátom, aby tam šli tiež. S láskou, Sly.“