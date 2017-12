Amazon a agent Wylie ničia vydavateľom biznis

Predaj elektronických kníh už prevýšil dopyt po knihách v tvrdej väzbe

9. aug 2010 o 0:00 Tomáš Mrva

Knižní vydavatelia urobia chybu, ak budú ďalej ignorovať nástup internetu.

BRATISLAVA. Najväčšie internetové kníhkupectvo na svete Amazon oznámilo, že podpísalo dohodu s literárnym agentom Andrewom Wyliem o exkluzívnom predaji elektronických kníh jeho klientov. Veľké svetové vydavateľstvá zostali zhrozené.

Predaj elektronických kníh pre čítačku Kindle od Amazonu je totiž momentálne pre vydavateľstvá skvelým biznisom. Podľa firmy Sanford C. Bernstein & Co. sú marže vydavateľov z predaja digitálnych kníh 2,15 dolára za kus, kým pri tlačených knihách je to len 26 centov.

Bol to vizionársky nápad

Nová dohoda sa zatiaľ týka len dvadsiatich kníh z edície Odysseus, ale sú medzi nimi také mená ako Salman Rushdie, Philip Roth alebo Orhan Pamuk a z mŕtvych autorov Nabokov či Borges. Wylie, v literárnych kruhoch prezývaný Šakal, zastupuje celkovo okolo 700 spisovateľov, takže potenciálne škody pre vydavateľov sú vysoké. Nedá sa vylúčiť, že k podobným krokom čoskoro siahnu aj iné agentúry.

Pri tlačených knihách mali vydavatelia polovicu zisku, pri elektronických si ponechávali až tri štvrtiny.

Hoci Wylieho rozhodnutie najviac zasiahlo vydavateľstvo Penguin, zatiaľ najostrejšej reakcie sa dočkal od Random Housu. Ten spochybnil právo Amazonu predávať knihy, na ktoré má vydavateľské práva a pohrozil adekvátnymi krokmi, čo sa dá interpretovať ako hrozba budúcimi žalobami.

Vydavateľstvá tiež obvinili Wylieho, že okrem úlohy agenta sa stal de facto aj vydavateľom, takže je v konflikte záujmov. Konkurenční agenti však obdivujú jeho odvahu pustiť sa do boja s veľkými vydavateľmi a jeden z nich ho dokonca nazval vizionárom, ktorý uskutočnil to, o čom ostatní len rozprávali.

Percentá ešte stúpnu

Ani jeden z Wylieho klientov sa zatiaľ k dohode s Amazonom verejne nevyjadril, ale americký cech autorov povedal, že vydavatelia si za to môžu sami. Na rozdiel od tlačených kníh, kde sa tantiémy rozdeľujú na polovicu, si totiž pri elektronických knihách ponechávali tri štvrtiny ziskov, aj keď náklady na výrobu elektronických kníh sú oveľa nižšie. Podľa odhadov prinesie priama zmluva s Amazonom autorom viac ako 60 percent ziskov.

Amazon však plánuje ešte čosi. Už dávnejšie spisovateľom ponúkol, že keď vyradia z hry vydavateľov aj agentov a dajú mu výhradné práva na predaj ich elektronických kníh, tak dostanú 70 percent z predajnej ceny, ktorá však nesmie presiahnuť 9,99 dolára.

Kritici takýchto exkluzívnych dohôd pripomínajú, že síce na prvý pohľad prospievajú spisovateľom, ale na druhej strane obmedzujú, ku komu sa ich knihy dostanú. Aj americký cech autorov priznal, že dvojročná exkluzívna zmluva nijako neprispieva k zdravej súťaži na trhu a varoval, že Amazon sa môže správať nepredvídavo a obmedzujúco.

Apokalypsa to nebude, ale

Pred dilemou teda nestoja len autori, ktorí sa musia rozhodnúť, či predať viac kníh s nižšími maržami, alebo menej kníh s vyšším ziskom. Dilemu majú aj vydavatelia, ktorí, ak chcú prežiť, budú musieť ustúpiť aj Amazonu, aj spisovateľom.

Vo výhode je zatiaľ Amazon, a to najmä po nedávnom oznámení, že predaj elektronických kníh po prvý raz prekonal dopyt po knihách v tvrdej väzbe. Apokalyptické správy o skorom zániku vydavateľov sú zrejme prehnané, ale súčasný obchodný model s najväčšou pravdepodobnosťou doslúžil.

Knižné vydavateľstvá sa musia poučiť z chýb tých hudobných, ktoré až príliš dlho ignorovali nástup internetu a kruto na to doplatili.