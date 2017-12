Jakubisko sa mení na historika

Tri historické filmy slovenských režisérov si trúfli vrátiť sa len o pár storočí. Juraj Jakubisko nabral guráž a bude putovať tisícročiami. Dopredu aj dozadu.

10. aug 2010 o 0:00 Ján Gregor

BRATISLAVA. Pripravovaný Jakubiskov film Slovanská epopeja najprv zájde do vzdialenej budúcnosti okolo roku 3000, aby sa vrátil do obdobia Veľkej Moravy a vlády kniežaťa Svätopluka.

Jakubiskovi sa tak neplánovane podarí zasiahnuť do prebiehajúcej slovenskej debaty okolo Svätopluka, zároveň sa názvom filmu dotýka inej kultúrnej kauzy. Pre umiestnenie Muchovho diela Slovanská epopeja sa v Česku už niekoľko mesiacov vedú spory. Poetika Muchovho diela by mala ovplyvniť aj Jakubiskov film, ktorý by sa do kín mohol dostať o tri roky.

Po dokončení scenára Jakubisko pracuje na jeho výtvarnom a architektonickom stvárnení. Slovanská epopeja má zmapovať počiatky slovanstva v strednej a vo východnej Európe, vo filme sa objavia Turci, Mongoli aj pohanská viera.

Premenlivé plány

„Rád by som spravil niečo o Štefánikovi, to bol dobrý recesista,“ tvrdil pred troma rokmi Juraj Jakubisko v rozhovore pre denník SME o svojich aktuálnych plánoch. „Myslel som aj na Jánošíka. Viem si predstaviť trinásťdielny seriál, kde každý diel bude o inom členovi družiny,“ dodal.

Práve vtedy dokončil Báthoryčku a naznačoval nejaký menší film, „srdce mi trochu prahne po pohladení diváka, po takom ľudskom, milom filme“. Zapáčila sa mu história a rozprával, že by rád nakrútil film s názvom Dvesto rokov samoty, kde by sa zamyslel nad tým, či by boli ľudia rovnako hašteriví a nervózni, keby žili dvesto rokov, ako by sa zmenili naše vzťahy a čo by sa stalo s láskou.

Plánovaných Dvesto rokov samoty Jakubiskovi rástlo pod rukami, zrazu v médiách hovoril o filme Tisíc rokov samoty a namiesto úvahy o ľudskej psychike tu bol veľkolepý plán na film z obdobia Veľkej Moravy. Nakoniec zmenil aj jeho názov, namiesto magického filmu odkazujúceho názvom na Marqueza sa objavil historický veľkofilm odkazujúci na gigantické plátna Alfonsa Muchu.

Nenakrútené filmy

Jakubisko patrí medzi tvorcov s prebytkom nápadov. Má už takmer dvadsať nenakrútených filmov. To si už pred deviatimi rokmi všimol Martin Šulík a urobil polhodinový dokument Nenakrútené filmy Juraja J., kde nechal divákov nahliadnuť do jeho nerealizovaných plánov. Väčšina z projektov sa najskôr nemohla zrealizovať z politických dôvodov, neskôr ich zastavovali peniaze.