Porovnanie s Bathory? Môže byť

Nie je to historický veľkofilm, ako sa píše na plagáte. Ale Legenda o lietajúcom Cypriánovi bude možno jediný slovenský film, ktorý sa tento rok dostane do kín.

10. aug 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Tvorcovia filmu Legenda o lietajúcom Cypriánovi očakávali v kinách väčšiu návštevnosť.

BRATISLAVA. Režisérka Mariana Čengel Solčanská Legendu o lietajúcom Cypriánovi ešte v kine nevidela, stres z celovečerného debutu jej to nedovolil. Film mal premiéru koncom júla a aj bez nej sa naň zatiaľ prišlo pozrieť 21-tisíc divákov. Je to v podstate jednoducho vyrozprávaný príbeh o mníchovi, kde vynikajú úvahy o utrpení, túžbe po dobre, duchovnej harmónii a nevyskúšaných možnostiach človeka.

Napriek tomu sa nevyhol spájaniu a prirovnávaniu k Jánošíkovi a Bathory, teda k filmom, ktoré boli nakrútené s väčšou formálnou exhibíciou. Zvádzalo k tomu aj avízo na plagáte, na ňom sa píše, že Cyprián je historický veľkofilm. Prečo v ňom však žiadna veľká historická scéna nie je, vysvetľuje producent Eduard Čengel: „Podobnú výčitku som už počul v súvislosti so sprievodnou piesňou. Na plagáte sa píše o hite Zuzany Smatanovej, hoci priamo vo filme neodznie. Lenže reklamná kampaň nemusí byť stopercentne pravdivá, musí prilákať čo najviac ľudí do kina. Môžu nás za ňu kritizovať v médiách, ale verím, že tí, čo nakoniec prídu do kina, nebudú sklamaní.“

Cyprián je predsa len aj súčasná téma. Akurát sme si povedali, že radšej ako drámu z Petržalky nakrútime výtvarný film, na ktorý sa bude dobre pozerať.

Hra na filmové profesie

Výčitky, že sa na Slovensku nakrútil ďalší film z minulých storočí (zatiaľ čo Česi nakrúcajú o súčasnosti) mu neprekážajú, ani spájanie s Bathory a Jánošíkom. „Jánošíka nakrútila Agniezska Holland, slávna režisérka s oscarovou nomináciou, Bathory zas klasik Jakubisko. Porovnanie s nimi nás teší,“ hovorí. „Je pravda, že sme sa nechali zviesť vlnou ich popularity, ale Cyprián je predsa len aj súčasná téma. Akurát sme si povedali, že radšej ako drámu z Petržalky nakrútime výtvarný film, na ktorý sa bude dobre pozerať.“

Jakubiskov film stál okolo desať miliónov eur, Cyprián 1,5 milióna. Producent Čengel sa pokúsil o stredoeurópsku koprodukciu. Maďarský partner nakoniec nedostal peniaze a v Česku sa rozhodli, že téma sa ich veľmi netýka, preto najtesnejšie spolupracoval s Poliakmi. Hoci poľskí koproducenti nesplnili všetky záväzky, Čengel bol so spoluprácou spokojný a chváli poľských hercov. „Dojalo ma, čo spravil jeden z nich pre svoju tridsaťsekundovú scénu, ktorá sa ani nedostala do konečného strihu. Pred klapkou najprv dvadsať minút behal, aby bol dostatočne spotený a vyzeral hodnoverne.“

Čengel vraj nevie, či sa dá čosi podobné čakať aj od slovenských filmárov. S filmom začína a zatiaľ má pocit, že tu sa na filmové profesie len hráme, keďže na filmovú prácu niet veľa príležitostí. „Platí to aj pre producentov, teda aj pre mňa. Pretože producentom je ten, kto má dva filmy vo vývoji, jeden rozkrútený, dva v postprodukcii a jeden uvádza do kín.“

Legenda o lietajúcom Cypriánovi prišla do kín v rovnakom čase ako nový Shrek a Počiatok s Leonardom DiCapriom v hlavnej úlohe. V návštevnosti skončili hneď za nimi, hoci tvorcovia čakali trochu viac. Pôvodne dúfali, že pritiahnu stotisíc divákov, dnes odhadujú, že by sa im mohla podariť polovica.

Možná oscarová nominácia

Úplne prví mohli film vidieť už diváci na Artfilm Feste v Trenčíne, volali ho tam do súťaže, ale Čengel nakoniec odmietol. Hovorí: „Áno, programovému riaditeľovi Petrovi Nágelovi sme sľúbili, že ak sa predtým nedostaneme na veľký svetový festival, radi prídeme na Artfilm. Nakoniec nás však trochu vystrašilo, že by sme šesť týždňov pred distribučnou premiérou prišli o moment prekvapenia a že by to oslabilo našu kampaň. Vyšlo to aj z našej neskúsenosti, čo, myslím si, nakoniec Peter Nágel pochopil.“

Film Mariany Čengel Solčanskej je zatiaľ jedinou tohtoročnou slovenskou premiérou. Ak sa do konca roka nestihne dostať do kín film Jozefa Paštéku Mŕtvola musí zomrieť, zrejme to bude náš kandidát na cudzojazyčného Oscara. Eduard Čengel sa pri takej úvahe smeje: „Počítam s tým!“