Bol by banálny, keby nebol taký vtipný

Kick-Ass môže byť pre niektorých ľudí kultom. Iní ho zase nemusia pochopiť.

11. aug 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Kto by o tom nesníval? Dorozumievať sa bez slov, prenášať kamióny, vidieť cez steny, zmiznúť a znovu sa objaviť, hýbať vzdialenými vecami. Mať superschopnosti komiksových hrdinov, ich šarm a obdiv, úctu aj rešpekt. Aj keď by daňou za to mal byť asexuálny prehrešok proti všetkým pravidlám módy – superhrdinský kostým.

Generačný film

Práve na tejto túžbe stavia Kick-Ass. A ešte na akomsi pocite. Pretože tento film je vlastne akýmsi generačným filmom. Nie v tom veľkom zmysle – filmom, ktorý dýcha pocitom ľudí v rovnakom veku, zachytáva ich myslenie, túžby či nálady generácie. Je generačným tým malým spôsobom - vystavaný tak, aby bol pre istú skupinu ľudí zhruba v rovnakom veku totálne zábavným. A pre všetkých ostatných možno úplne nepochopiteľným.

Kick-Ass ráta s divákmi, ktorí majú okolo tridsať, vyrastali na príbehoch kapitána Nema i na komiksoch, v ktorých dodnes, bez ohľadu na názor okolia, listujú. Pracuje s ľuďmi, ktorých formovalo sci-fi a príhody o Spidermanovi, Batmanovi či Transformeroch. Ktorí uznanlivo kyvkajú hlavami pri zmienke o edícii Vertigo amerických DC Comics. Ale ktorí tiež rástli na aktuálnych klubových filmoch či amerických tínedžerských komédiách. Kick-Ass sa z toho vysmieva i čerpá.

Ak by sa totiž tento komediálno-akčno-komiksový príbeh dal čímsi zhrnúť, je to práca so stereotypmi, formálnymi aj obsahovými. Požmurkáva na svojho diváka, keď používa postupy typické pre „teenage dirtbag“ komédie o triednych nulách a aj pre postmatrixovské akčné spracovania komiksov. Dokonca aj vtedy, keď na chvíľku „ustrelí“ do pohľadu akoby z počítačovej FPS (first person shooter - strieľačky z prvého pohľadu).

(Ne)obyčajná nula

Obsahovo je to podobný mix: obyčajný lúzer a fanúšik komiksov sa prezlečie za superhrdinu v snahe páchať dobro. Končí zakrvavený a dobodaný, zbitý a vysmiaty. A aj tak sa z neho stane YouTube fenomén, získa svoju vysnívanú, ktorej spočiatku tvrdí, že je gay, a napokon vďaka počiatočným sidekickom (komiksový termín pre hrdinových pomocníkov) - skutočným superhrdinom - pomôže poraziť hlavného arcizloducha.

Bolo by to totálne banálne, keby vlastne celý Kick-Ass nebol taký vtipný. Ani na chvíľu sa ten film neberie vážne, neberie vážne žánre ani ich pravidlá a pritom to stále nie je paródia.

Jeho jediným problémom však je, že kým pre časť ľudí sa môže stať kultom, pre všetkých ostatných zrejme bude nepochopiteľnou zlátaninou. My vybraní si však film pustíme znovu - už len pre Nicolasa Cagea v kostýme Batmana - a s nostalgiou si prelistujeme staré časti Spidermana. Ešte kým sa tam nevotrel ten hlúpy symbiont Venom.