Prečo Andy Warhol rozhádal priateľov

Riaditeľka Východoslovenskej galérie odmieta zodpovednosť za krach veľkolepého projektu.

11. aug 2010 o 0:00 Mikuláš Jesenský

Projekt Andy Warhol a Československo mal byť veľkolepou oslavou narodením slávneho umelca a súčasťou aktuálnej výstavy vo Východoslovenskej galérii. Skončilo sa to však medzinárodným fiaskom.

KOŠICE. Kniha slovenského fotografa Ruda Prekopa a českého výtvarníka Michala Cihlářa Andy Warhol a Československo nevyšla, renomované české nakladateľstvo Arbor vitae, ktoré na nej pracovalo, sa údajne odstúpením Východoslovenskej galérie od tohto projektu dostalo do dlhov, pôvodná koncepcia sprievodnej výstavy sa od základu zmenila, Spoločnosť Andyho Warhola v poslednej chvíli odmietla galérii zapožičať Warholove diela.

Vernisáž výstavy Andy a Júlia v Košiciach sa napriek tomu uskutočnila. Znepriatelené strany, ktoré Andy Warhol nevdojak rozhádal, sa navzájom obviňujú z nedodržania autorských práv a zmluvných podmienok. Spor zvažujú riešiť súdnou cestou.

Autorské práva

Riaditeľka Východoslovenskej galérie Lena Lešková odmieta zodpovednosť za krach projektu. Inštitúcia, na čele ktorej stojí, mala byť spoluvydavateľom reprezentatívnej publikácie a zároveň sa podieľať na príprave výstavy. Nakoniec však od spolupráce musela odstúpiť. Podľa Leškovej ju k tomu donútil neprofesionálny prístup partnerov.

Ako uviedla, základným problémom boli autorské práva na vydanie knihy. Údajne ju na to upozornili aj počas návštevy Múzea Andyho Warhola v Pittsburghu, kde bola vyberať diela svetoznámeho umelca na košickú výstavu a opakovane aj Michal Bycko, kurátor Múzea moderného umenia v Medzilaborciach.

„Vydavateľ, autori ani manažér projektu nemali a dodnes nemajú ošetrené autorské práva,” tvrdí Lešková. Vydavateľ podľa nej neodovzdal maketu knihy, na základe ktorej by licenciu na zverejnenie diel Andyho Warhola mohli dostať.

„Vysporiadané autorské práva sú základným predpokladom na uzavretie zmluvy. Naše priateľské vzťahy museli ísť bokom. Ako štatutárka som si nemohla dovoliť podpísať zmluvu, ktorá je právne napadnuteľná,” uviedla riaditeľka.

Chýbali peniaze

Ďalším problémom, ktorý zabrzdil vydanie knihy, bol nedostatok zdrojov. Podľa riaditeľky galéria podala žiadosť o finančnú podporu na ministerstvo kultúry, obrátila sa aj na ďalšie inštitúcie a sponzorov. Nakoniec sa jej podarilo cez projekt Európske hlavné mesto kultúry získať na publikáciu len šesťtisíc eur.

„Mali sme záujem na vydaní knihy. Bez sprievodnej výstavy ju však nechcel nikto podporiť. Možno by sa mi podarilo peniaze získať, keby bol na svete jej model. Ale ten som v rukách nemala.“

Celkovo získala galéria na prípravu výstavy 102-tisíc eur. Z toho viac ako polovicou prispeli Nórske fondy.

Riaditeľka zásadne odmieta podozrenia, že by peniaze Nórskych fondov, určené podľa autorov projektu na vydanie publikácie, využila na iný účel: „Nórske fondy prispeli na výstavu, cezhraničnú spoluprácu a vydanie katalógu z výstavy. Nespreneverila som ani cent. Zo svojich vlastných prostriedkov som si hradila aj cestu do Pittsburghu a niekoľko ciest do Prahy, kde som sa stretla s manažérom a autorom projektu.“

Galéria tvrdí, že získané peniaze zúčtuje v novembri, po oficiálnom skončení výstavy v Košiciach.

Ruská verzia

Manažér projektu Boris Kršňák tvrdí, že prípravu knihy, do ktorej nakladateľ doteraz vložil okolo jeden a pol milióna českých korún, zabrzdila Východoslovenská galéria. Prostredníctvom riaditeľky si údajne dodatočne objednala jej ruskú verziu. Vydavateľ začal na nej pracovať, investoval do prekladu, no galéria už na návrh zmluvy nereagovala.

„Bavili sme sa o tom, ale ja som žiadnu oficiálnu objednávku na ruskú verziu práve pre problémy s autorskými právami nedala. A keď už začali na nej údajne pracovať, nech niečo prezentujú. Dodnes nepredložili ani model knihy, ” tvrdí Lešková.

Riaditeľka je presvedčená, že práve problémy s knihou ohrozili aj samotnú výstavu. „Krst knihy sme, pochopiteľne, museli zrušiť. Príprava výstavy bola naplno rozbehnutá, nemohli sme si dovoliť ju už zastaviť. Ja by som mala žalovať ich.“

Podľa názoru Leny Leškovej bol celý konflikt úplne zbytočný. „Keby sme podpísali hneď na začiatku serióznu dohodu, mohli sme si spokojne podať ruky.”