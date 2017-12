DJ Shadow - gramofóny ako nástroj

12. aug 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Jeden z najznámejších producentov elektronickej hudby, ktorá nie je určená iba na tancovanie, sa dnes po troch rokoch opäť predvedie na Slovensku.

BRATISLAVA. Bolo by skvelé, keby sa konečne stal trend z toho, že veľké mená zo svetovej hudobnej scény k nám nechodia iba na festivaly. Tak, ako je to v prípade dnešnej návštevy človeka, ktorý si hovorí DJ Shadow.

Ono, presnejšie je ho radiť medzi turntablistov, hráčov na gramofóny, ako do masy dídžejov púšťajúcich platne. Stal sa slávnym už vďaka debutovému albumu Endtroducing (1996). Guinnessova kniha rekordov ho registruje ako prvú nahrávku vytvorenú kompletne z cudzej hudby. Josh Paul Davis, ako znie jeho civilné meno, už vtedy totiž okrem gramofónov využíval aj sampler, do ktorého natlačil množstvo fragmentov zo svojej obrovskej kolekcie nahrávok.

Od iných kolegov sa rýchlo odlíšil aj využívaním vlastnej synchronizovanej videoprojekcie a najmä tým, že jeho žánrový záber je veľmi široký. Väčšinou sa o ňom píše ako o tom, kto robí „inštrumentálny hip hop“, no v skutočnosti rád hráva najrôznejšiu hudbu – funk, rock, jazz aj soul. Byť eklektický nemusí vždy znamenať nemať vlastný štýl, naopak.

Najsilnejšie obdobie mal na prelome tisícročí. Najskôr sa namočil do projektu UNKLE, kde hosťovali Thom Yorke, Richard Ashcroft či Mike D z Beastie Boys a ďalšie slávne mená, potom vydal druhý, tiež dobre prijatý album The Private Press (2002) a objavil sa aj v legendárnom dokumente Scratch, venovanom histórii tejto špecificky dídžejskej techniky.

Koncertné dévedéčko Live! In Tune and on Time z roku 2004 presne ukazuje, čo sa dá čakať od dnešného večera v bratislavskom MMC klube (bývalý Babylon). Je to prepracovaná a veľmi muzikálna šou tridsiatnika, ktorý patrí medzi najlepších hráčov na gramofóny na svete.

Vstupné na večer z cyklu NouveauNu.Nights je 23 eur.