Soľ, čo je chladná ako ľad

Triler, ktorému nepomohla ani Angelina Jolie v hlavnej úlohe.

12. aug 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Režisér Philip Noyce potrebuje solídny príbeh. Namiesto neho dostal scenár s množstvom akcií, ktoré odporujú logike aj fyzikálnym zákonom.

Do sídla CIA napochoduje Rus. Posadia ho pred detektor lži a on bez mihnutia oka vyhlási, že jedna zo špičkových agentiek, Evelyn Salt, je v skutočnosti teroristka, pripravujúca atentát na ruského prezidenta, ktorý je práve v USA. Pretože jej kolegovia zjavne viac veria neznámemu Rusovi ako dlhoročnej kolegyni, neostáva jej iné, len utiecť, aby presvedčila, že stojí na správnej strane. Skutočne?

Slabiny scenára

Scenárista Kurt Wimmer má za sebou filmy Aféra Thomasa Crowna či Equilibrium. Príbeh Salt je podobne umelý, plný neprekvapujúcich a nepresvedčivých zvratov ako ten, ktorý napísal pre triler Ctihodný občan. Má však bližšie k jeho scenáru Ultraviolet, kde svet v neďalekej budúcnosti zachraňovala sexi Milla Jovovich. Že Hollywood sa vždy neriadi racionálnymi zákonmi, svedčí, že práve Wimmer je autor scenára pre remake populárneho sci-fi Total Recall.

Režisér Phillip Noyce, o generáciu starší od Wimmera, je známy ako tvorca adaptácií špionážnych románov Toma Clancyho Vysoká hra patriotov a Jasné nebezpečenstvo, trileru Svätý alebo romantickej kriminálky Niekto sa pozerá. Na Wimmerov scenár mu však sily nestačili.

Sprvu ho rozohráva celkom zručne, no postupne, ako sa Evelyn Salt mení na superhrdinku, schopnú preniknúť aj do najprísnejšie stráženého amerického bunkra a spasiť svet, réžia rezignuje nielen na presvedčivosť, ale aj na noblesu, elektrizujúcu sexualitu či akúkoľvek náladu a len útrpne popisuje.

Noyce nepatrí k mladým režisérom, ktorí povýšili na umenie choreografiu súbojov a odblesky slnečných lúčov na hlavniach zbraní. Nemá rád nadhľad či módne hry so žánrovými klišé. Potrebuje solídny príbeh. Namiesto neho dostal plnú dávku akcií, ktoré prekvapujú akurát tým, ako odporujú rozumu i fyzikálnym zákonom – a nevie, čo si s ňou počať. Nezakrýva, skôr zvýrazňuje slabiny scenára.

Príliš abstraktná hviezda

V roku 1999 mladá Angelina Jolie dokázala svojím pôvabom vytiahnuť nad priemer Noycovu kriminálku Zberateľ kostí aj napriek slabšiemu scenáru. Lenže potom si bulvárom zbožňovaná celebritka, ocenená Oscarom za vedľajšiu rolu v dráme Narušenie (1999) – vari len s výnimkou drám Kauza CIA Roberta De Nira a Výmena Clinta Eastwooda – nedokázala vybrať kvalitný scenár. Neustále zostáva málo presvedčivou Larou Croft, zamieňajúcou herectvo, pôvab a charizmu za hopsanie, lietanie a kopanie do hláv. Vo filme Salt hrá s takým chladom, toľkou abstraktnosťou, akoby ju do práce niekto nútil násilím.

Scenár údajne vznikol pôvodne priamo na telo Tomovi Cruisovi, až dodatočne ho prispôsobili Angeline Jolie. Zjavne ho neprispôsobili dostatočne. V titulnej úlohe by totiž mohol účinkovať hocikto, v takto poňatom trileri na hercovi nezáleží, takto vykreslená postava v nikom neprebúdza hlbší záujem.

No, na druhej strane, ak by Salt bol muž, nebolo by sa už vôbec na čo pozerať. Hoci je Salt neveselou prehliadkou premárnených šancí, špión čoby Cat Woman je predsa len o čosi atraktívnejší než špión ako Spider Man.