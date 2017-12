Patricia Nealová: Nikdy to nevzdala

Nevzdávať sa a bojovať - bolo krédo americkej herečky ocenenej Oscarom, ktorej osud uštedril mnoho ťažkých rán.

Patsy Louise Neal (podľa rodného listu) (20. 1. 1926 - 8. 8. 2010) bola hereckou ozdobou Hollywoodu. Svoju cestu hore si však dievča z Knoxville v Tennessee ťažko vydrelo. Dvanásťročná dostala od rodičov na Vianoce darček - prvé štúdium herectva. Neskôr sa presťahovala do New Yorku a dostala angažmán na Broadwayi. Už v roku 1947 získala prestížnu cenu Tony Award, ktorá sa považuje za muzikálového a divadelného Oscara. V jej filmovom debute John Loves Mary v roku 1949 si zahrala s Ronaldom Reaganom, neskorším americkým prezidentom. Nasledovali ďalšie úlohy s významnými hercami, Johnom Waynom, Tyronom Powersom či Walterom Matthaom. Zamilovala sa do Garyho Coopera, ale on sa vrátil k žene a dcére a ona šla na potrat.

FOTO - celebrityinsightsblog.com

V roku 1953 sa vydala za britského spisovateľa Roalda Dahla, s ktorým mala päť detí. Manželstvo bolo poznačené viacerými osudovými ranami. Nealová vo svojej autobiografii As I Am napísala: „Mnohokrát som si myslela, že mi pukne srdce". Najstaršia dcérka zomrela na osýpky (1962), chlapčeka ťažko zranil taxikár.

V roku 1963 si zahrala s Paulom Newmanom v kovbojke Hud a za hlavnú ženskú postavu dostala Oscara. Počas tehotenstva s piatym dieťaťom mala tri vážne mozgové príhody a na niekoľko týždňov upadla do kómy. Prežila a porodila zdravú dcéru Lucy. Odznova sa musela učiť chodiť a rozprávať. Nevzdala sa a vrátila sa pred kameru. S ďalšou nomináciou na Oscara a tromi nomináciami na Emmy si vybojovala miesto medzi najlepšími herečkami.

V roku 1981 sa jej dramatický život dostal do kín vo filme The Patricia Neal Story s Glendou Jacksonovou, v roku 1983 sa rozviedla. Vo svojej autobiografii napísala: „V živote som sa mnohé naučila. To najdôležitejšie však bolo nevzdávať sa a bojovať aj vo vysokom veku." Ešte pred rokom, po dlhšej prestávke, si naposledy zahrala vo filme Flying by.