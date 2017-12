Zomrela legendárna džezová speváčka Abbey Lincoln

Vo veku 80 rokov zomrela v sobotu v New Yorku americká džezová speváčka a textárka Abbey Lincoln. Jej úmrtie potvrdil priateľ a režisér Carol Friedman.

15. aug 2010 o 6:40 TASR

Jej úmrtie potvrdil priateľ a režisér Carol Friedman, ktorý pracoval na dokumentárnom filme o jej živote. Bola známa svojim nezávislým a nekompromisným štýlom. Okrem hudobnej kariéry si v 50. a 60. rokoch 20. storočia zahrala aj vo filmoch. Jej kariéra opäť stúpla v 90. rokoch ako textárky.

Lincolnová spolupracovala s bubeníkom Maxom Roachom, s ktorým sa v roku 1962 zosobášila a o osem rokov neskôr sa dvojica rozviedla. Známe sú jej albumy You Gotta Pay the Band, ktorý nahrala so Stanom Getzom a Devil's Got Your Tongue, v ktorom napomínala niektorých raperov, komikov a režisérov, že profitujú z očierňovania čiernej kultúry.

Zdroj: AP