Svetový magazín za socialistický honorár

Slovenská televízia vytiahla z archívov filmový magazín Ráčte vstúpiť, ktorý originálne režíroval Elo Havetta.

17. aug 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Magazín Ráčte vstúpiť schvaľovala ideologická komisia. Aj tak mu to neuškodilo, pretože ho robili ozajstné osobnosti.

BRATISLAVA. „Pripravte sa, dnes pôjdeme nakrúcať na továrenský komín!" kričal Elo Havetta na svojich kolegov v Československej televízii. V sedemdesiatych rokoch tam spolu s redaktorom Jánom Fajnorom vymyslel Ráčte vstúpiť - filmový magazín o mladom filme pre mladých. V prvom diele sa šli pozrieť na nebojácneho kaskadéra, ktorý vo filme Postřižiny zastupoval v komínovej scéne Jiřího Schmitzera.

Vedúca výroby Mariana Valková hovorí, že sa vtedy začala jedna divoká jazda. Netrvala dlho, po čase zostala len v archíve. Dnes z neho Slovenská televízia magazín vyťahuje a vysiela ho na Dvojke.

Len krížik musel von

Obsahové zadanie bolo pritom celkom neškodné. V Ráčte vstúpiť sa hovorilo o amatéroch, školách, debutantoch, festivaloch a zvláštnostiach svetového filmu. Divoká jazda to bola preto, že na magazíne pracovali ozajstné filmové talenty. „Mali bláznivé nápady, ale nikdy nikoho neurazili, nikdy sa z nikoho nevysmievali. Boli to citliví a múdri chlapci," hovorí Mariana Valková. „Mojou úlohou bolo tie ich nápady zabezpečiť, čo na tom, že boli pojašené. Občas sa to nedalo, keď si napríklad vymysleli, že v magazíne bude účinkovať niekto, kto už bol dávno mŕtvy."

Mimochodom, účinkujúcim sa platilo asi 144 korún, toľko dostal aj taliansky režisér Luigi Zampa, ktorého stretli na festivale v Karlových Varoch. „Veľmi sa čudoval," hovorí Valková (na snímke), „doma bol zvyknutý, že keď sa chce dostať do televízie, musí za to platiť on. Vtedy som pomaly začala chápať kapitalizmus."

V socialistickej televízii prechádzal magazín schvaľovacou kontrolou. Elo Havetta bol vtedy v ťažkej situácii, po filmoch Slávnosť v botanickej záhrade a Ľalie poľné mu na Kolibe zakázali nakrúcať. Na každý diel Ráčte vstúpiť preto musel dostať zvláštne povolenie.

Nikdy sa však nestalo, že by magazín stopli alebo neodvysielali. „Ideologický problém sa nevyriešil len raz, keď sme do jednej časti zaradili amatérsky film Mamko, vám netreba. Bol to taký romantický príbeh o starej žene z kopaníc, ktorá pestuje v záhrade zemiaky a naberá si vodu zo studne. Doma na stene však mala krížik. Akurát sme z televízie odchádzali na služobnú cestu do Prahy, keď nám volali, že ho musíme vystrihnúť. Konečnú verziu sme potom pozerali v krčme v Hustopečoch," spomína si Valková.

Listy a zmazané pásy

Po každej časti Ráčte vstúpiť chodili do televízie listy, aj z Česka, kde taký nápad obdivovali. Písali aj profesionáli, a amatéri ďakovali za inšpiráciu a dodanú odvahu. Havetta im vraj rád odpisoval. V roku 1975 predčasne zomrel, magazín po ňom chvíľu režírovali Karel Smyczek (dostával na to opušťák z armádneho filmu), Dušan Trančík a Vít Olmer. A v roku 1977 skončil.

Slovenská televízia už nemôže odvysielať všetky časti. Magazín sa nakrúcal na film, ale pred vysielaním sa prepisoval na Ampex a ten sa v osemdesiatych rokoch mazal alebo premazával. Spolu s ním zmizli predstavovacie titulky, pretože tie sa pridávali priamo na Ampex.

Zostala však pôvodná znelka, naspievaná Marthou a Tenou Elefteriadu a v podstate aj vysielací čas. Ráčte vstúpiť je na programe oddnes do piatka, približne o piatej. Pôvodne to bol mesačník, vysielali ho v pondelok o 16.40 h.

Vedúca výroby Mariana Valková si pamätá, aký vtedy mala plat: „Tisícsto korún. Šéf mi raz povedal, že mi ho zvýšil a slávnostne ma poslal kúpiť vodku. Stála 65 korún, a keď sme ju dopili, na výplatnej páske som zistila, že to zvýšenie bolo o šesťdesiat."