Celkom nenáročný – horor z Iraku

Američania sa teraz môžu ukázať lacným a extrémne úsporne nakrúteným filmom. Volá sa Pochovaný.

18. aug 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová, kk

Vodič kamiónu Paul Conroy trpí úzkosťami a aby ich prekonal, musí pravidelne brať tabletky. To však teraz nie je jeho najväčší problém. Najväčší problém svojho života má, keď sa raz ráno zobudí a vidí, že je zaživa pochovaný a že pochovaným aj zostane, ak svojim únoscom nezaplatí päť miliónov dolárov.

Paul Conroy je hlavnou postavou filmu Buried (Pochovaný) a ten film je novým príspevkom do časti americkej kinematografie, ktorá si za svoje témy vyberá vojnu. Pretoža Paula Conroya uniesli v Iraku.

V septembri sa Buried začne premietať v európskych kinách, ukáže sa aj na festivale amerického filmu v Deauville. Už ho budú sprevádzať dobré fámy a pozitívne ohlasy kritiky. Premiéru mal v januári na festivale v Sundance a aj pre divákov to bol hit.

Jedna rakva, dve svetielka

Diváci ho tam ani nevnímali ako politicky ladený film, opantala ich hororová zápletka, jednoduchosť a dômyselnosť, s akou ju Rodrigo Cortés zrežíroval. Nepotreboval veľa, v podstate len jedného herca a dve, tri rekvizity. Tou základnou je, samozrejme, rakva.

Skutočným hororom by asi bolo, keby sa Paul Conroy ocitol v rakve bez akejkoľvek možnosti nejako sa z uzavretého priestoru vymaniť. On mal však šťastie, vo vrecku mu zostala baterka a vedľa seba našiel aj pohodený, zrejme vypadnutý telefón. Vďaka tomu mohol režisér svoj film v čiernej diere nasvietiť a vďaka tomu mohol jeho hlavný hrdina volať domov, susedom, zamestnávateľovi – a vysvetľovať svoje zúfalé rozpoloženie a zhánať peniaze. Ibaže jedna aj druhá baterka rýchlo slabli.

Nevedel, že to je výzva

Buried mal vraj byť pokusom nakrútiť čo najlacnejší film, s minimom lokácií a s minimom hercov. Nakrútený bol za sedemnásť dní – a ako úsporne, to pre denník El País povedal herec Ryan Reynolds: „Nakrúcali sme v Barcelone, ale z mesta som nevidel vôbec nič. Po práci som šiel rovno do svojej izby.“ A keď film uvádzal v Sundance, divákom povedal: „Dúfam, že sa vám bude páčiť tak veľmi, ako som ho ja nenávidel pri nakrúcaní.“

Novinári z Los Angeles Time sa potom režiséra Cortésa pýtali, ako je možné, že dokázal nakrúť pôsobivý horor bez toho, že by do základnej linky z rakvy prestrihával iné prostredia a iné postavy. Film z jedného miesta a s jednou postavou predsa väčšinou po čase nudí. Odpovedal: „Ani som si neuvedomil, že je to v podstate filmárska výzva. Čítal som ten párstránkový scenár a bol som unesený. A prosto som veril, že ten dojem mi zostane, aj keď budem mať film nakrútený.“