Čo počúvame - Stella Maris

18. aug 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Niekedy treba ísť dovolenkovať do Portugalska, aby ste tam vďaka kamarátom objavili krásnu nemeckú pesničku. Áno, nemeckú a krásnu. Že nemčina nie je len militantný jazyk, väčšinu ľudí presvedčil napríklad kultový film Nebo nad Berlínom, a že popové pesničky v nemčine vôbec nemusia znieť hlúpo, zase dokazujú Einstürzende Neubauten. Je zarážajúce, ako ešte aj dnes stále mnohí (inak inteligentní) ľudia z brandže túto kapelu dokážu odbaviť povrchnými rozsudkami ako napríklad: „Jááj, jasné, to sú tí, čo mlátia kladivom do koľajníc." S radikálnym industriálnom pritom Neubauteni len začínali, postupne prešli k melodickým, nazvime ich avant-rockovým skladbám.

Jedna z najkrajších sa volá Stella Maris a nájdete ju na albume Ende Neu (1996). Do ospalého gitarového riffu vkĺzne uhrančivý hlas Blixu Bargelda, ku ktorému sa pridáva hosťujúca speváčka Meret Beckerová, arabskými krajinami zaváňajúce a postupne gradujúce sláčiky (!) so štrkotavými činelmi dotvoria klenot medzi rockovými baladami. Text je vyznanie námorníka svojej milej, no v skutočnosti je to nadčasový duet o osudovom stretnutí-nestretnutí ktorýchkoľvek dvoch veľmi blízkych ľudí, o vzťahoch „medzi nebom a zemou". Silu pesničky Stella Maris ešte umocňuje jednoduchý čierno-biely videoklip, ktorý sa dá vidieť aj na YouTube. Kapela, ktorá tento rok oslávila tridsiatiny na scéne, ju určite zahrá naživo na špeciálnych jesenných koncertoch. Dva novembrové večery sa o tom môžete ísť presvedčiť doPrahy.