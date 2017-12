Nové CD

Iron Maiden: The Final Frontier, Žena s ovocím, Skream: Outside the Box

18. aug 2010 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, Tomáš Prokopčák

Iron Maiden: The Final Frontier

EMI

Prvý singel nazvali El Dorado. Nie sú to však žiadni mexickí potulní muzikanti, ale britské metalové legendy, ktoré dostali novú chuť do hrania, a tak vznikol ich pätnásty album, ktorý je so 76 minútami zároveň ich najdlhšou nahrávkou. Väčšina skladieb sa nahrávala naživo, uvidíme, či má pravdu vydavateľ, podľa ktorého bude The Final Frontier „iste patriť k zásadným položkám v diskografii".

Žena s ovocím

Pavian Music

Bubeník Marián Slávka (Dlhé diely, IMT Smile) sa dal dokopy s gitaristom Andrejom Hruškom (Sanyland, Sisas Food), nahrali pár pesničiek a do štúdia si pozvali známych hostí ako Oskar Rózsa, Tomáš Sloboda či Dano Heriban. Názov znie „nezávislácky", hudba však taká nie je. Nepripomína ani funky skupinu Žena z lesoparku, ústredná dvojica sa hlási k odkazu Ursinyho, Filipa či Mareka Brezovského.

Skream: Outside the Box

Tempa 2010

Britská klubová hudba sa čoraz viac približuje k strednoprúdu. Dôkazom toho je aj druhý album známeho dubstepového producenta s menom Skream. Človek, ktorý bol považovaný za ikonu tohto mladého žánru elektronickej hudby, totiž vytvoril album, aký by ste od neho nečakali. Je príjemnejší a prístupnejší aj pre širšiu verejnosť. Napodobnil tak svojich grimeových kolegov ako Wiley či Dizzee Rascal.