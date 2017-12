Nové filmy

19. aug 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Toy Story 3: Príbeh hračiek 3D

Réžia: Lee Unkrich

S tržbami 900 miliónov dolárov má tretia časť série rodinných digitálne animovaných snímok Toy Story šancu stať sa najúspešnejším filmom nielen štúdií Pixar, ale i Walt Disney Pictures. Zaslúžene, veď tretí raz vstúpiť do tej istej vody - a tretí raz so silným príbehom, novými nápadmi, humorom a napätím, to dokážu len naslovovzatí majstri.

Vrahúni

Réžia: Robert Luketic

Filmových komédií o tom, ako si nič netušiace ženy začnú s tajnými agentmi a nájomnými vrahmi, je už toľko, že by vydali na samostatný subžáner. Austrálsky režisér Robert Luketic opäť pracoval s hviezdou televíznych seriálov Katherine Heiglovou. Hrá počítačovú expertku, ktorá sa zaľúbi do zabijaka Ashtona Kutchera. Zaujme Tom Selleck vo vedľajšej úlohe.

Hadewijch - medzi Kristom a Allahom

Réžia: Bruno Dumont

Hrdinku tejto psychologickej drámy, dcéru ministra francúzskej vlády, vylúčia z kláštora pre „nezdravú lásku ku Kristovi". V civile sa zoznámi s mladým moslimom a svoju lásku k Ježišovi mení na fanatický boj v mene božom. Film odmietli v Cannes i Benátkach, aby napokon zažiaril Toronte, kde získal cenu FIPRESCI.