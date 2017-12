Čo čítame: Sin City

23. aug 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Komiksy nie sú iba záležitosťou puberty a ich hrdinovia nie sú iba rozprávkoví superhrdinovia popierajúci fyzikálne zákony. V roku 2010 už takéto veci možno ani netreba vysvetľovať, teda minimálne nie tomu, kto videl sfilmovanie jednej z najúspešnejších noir komiksových sérií Sin City. Hrdinovia, akých kreslí jej autor Frank Miller, silne pripomínajú súkromných detektívov zo starej americkej drsnej školy - nie sú to práve vzory vyberaného správania, ale majú svoje zásady, ktoré z nich nik nevymláti.

To presne platí aj v päťke Sin City s názvom Rodinné hodnoty, ktorá sa do filmu nedostala, ale zapadla by tam dokonale. Jej prvé české vydanie bolo už dlhšie vypredané, a tak ju Comics centrum nedávno dalo na trh druhýkrát, s lepším prekladom a prepracovanejšia je aj grafická úprava. Tento diel ako jediný nevychádzal na pokračovanie, Miller ho napísal a nakreslil rovno ako knihu, čomu zodpovedá strhujúce tempo príbehu. Zhltnete ho na jedno posedenie, no napriek tomu je pár dôvodov vrátiť sa k nemu viackrát.

Stačia dve vety z úvodného monológu hlavnej postavy, ktoré okamžite navodia správne ponurú atmosféru naznačujúcu, že kým sa dolistujete k záveru, zopár ľudí príde o život: „Tahle malá výprava, je to nejmenší, co pro Gail můžu udělat. Zkrátka existujou dluhy, který nedokážete nikdy úplně splatit. A přesně takovej mám u ní. Krom toho mám vlastní důvody, proč jsem tenhle džob vzal." ⋌