Nové knihy

Plač vo vetre, Občan, spoločnosť, národ v pohybe slovenských dejín, Před potopou (Kapitoly z americké literární kritiky 1930 - 1970), Dobroš sa nemusí zastreliť

23. aug 2010 o 0:00 Alexander Balogh

Ľuboš Zeman: Plač vo vetre

Ikar

„Si krátkozraký ostrovid / A vo chvíli keď začneš vidieť jasne / Zatlačia ti oči naveky." To nie sú práve najoptimistickejšie verše, no celá pravda je komplikovanejšia. V tej básni hrdina už predtým oslepne z lásky, napríklad. A to nie je všetko, treba čítať ďalšie i predchádzajúce verše. Celej knižky Ľuboša Zemana, tohto moderného, stále sviežeho autora, ktorý vďaka svojim viacerým iným, známejším profesiám a autorským prezentáciám zostal akoby „dobre utajeným básnikom".



Milan Zemko: Občan, spoločnosť, národ v pohybe slovenských dejín

Historický ústav SAV, Prodama

Autor sa venuje predovšetkým politickým dejinám Slovenska v prvej polovici 20. storočia, keďže osobitne roky prvej republiky znamenali v živote Slovákov nepoznaný zvrat a zavŕšenie ich formovania do moderného svojbytného národa. „Aj keď niektoré susedné národy, ba dokonca aj niektorí Slováci to nechceli vziať na vedomie," dodáva. Sľubný úvod do zaujímavého čítania.

Před potopou (Kapitoly z americké literární kritiky 1930 - 1970)

Revolver Revue a Triáda

Riskovať zosmiešnenie - a občas si ho aj naozaj prežiť - je prvý predpoklad každého skutočného kritika. Musí proste nastaviť krk rovnako, ako to robí umelec, ak má byť pre umenie niečím platným, vraví Randall Jarrell, jeden z pätnástich autorov esejí. Sú z obdobia ohraničeného uzlovými bodmi amerického kritického myslenia o literárnej kritike. Esejí len zdanlivo „predpotopných".

Jana Juráňová: Dobroš sa nemusí zastreliť

Aspekt a Občan, demokracia a zodpovednosť

Pre Dobroša je názov knižky iste dobrou správou, trochu v ňu dúfal (možno spolu s autorkou) aj pre nádeje vzbudzujúce priezvisko Dobrík. Je to postava veľmi záživná, kreatívna, ale aj diskriminujúca, a aby to nebolo také jednoduché, tak aj diskriminovaná, s množstvom príhod vlastných i svojich spoluhrdinov. Pri ich spoznávaní sprevádzajú čitateľa aj fotografie z predstavenia Bábkového divadla na Rázcestí.