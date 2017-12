Nie, toto nemôže myslieť vážne

Joaquin Phoenix, dvakrát nominovaný na Oscara, tvrdí, že chce skončiť s hereckou kariérou.

23. aug 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Záhada, prečo sa talentovaný herec Joaquin Phoenix premenil na neschopného hudobníka, zostáva nevyriešená. Nevysvetľuje to ani dokument, ktorý o ňom vznikol.

Keby distribučné spoločnosti vedeli, o čom je dokumentárny film I'm Still Here: The Lost Year of Joaquin Phoenix, pravdepodobne by ho rady kúpili. Zdá sa však, že to nevedia, a preto s nákupom a distribúciou do svetových kín zatiaľ váhajú.

Problém nie je v tom, že ho nakrútil herec Casey Affleck a že by, ako režisér debutant, ešte nevedel, ako filmový príbeh zrozumiteľne vyrozprávať. Starosti im robí príbeh samotný. Netušia, či je jeho hlavný hrdina blázon, alebo či budú bláznami oni, keď mu uveria.

Budúci raper

Aj z názvu vyplýva, že hlavným hrdinom je Joaquin Phoenix. Mal veľký herecký aj komediálny talent, to ukázal napríklad vo filme Olivera Stonea U Turn. A mal aj sklon k netradičnejšiemu životnému štýlu, čo sa prejavilo pri nakrúcaní historickej drámy Gladiátor, keď si odmietol obuť kožené sandále, aby neporušil svoje vegánske zásady.

Za Gladiátora bol nominovaný na Oscara, a keď zahral Johnnyho Casha vo filme Walk The Line, nominovali ho druhý raz.

Minulý rok sa v našich kinách ukázal ako nešťastne zamilovaný chlapec v dráme Milenci - a potom povedal, že s filmom končí a že sa sústredí na hudbu, na svoju novú, raperskú kariéru.

„Zdalo sa mi, že to je pozoruhodná etapa jeho života a predpokladal som, že sa niečo stane. Hoci som vôbec netušil, čo," povedal Casey Affleck pre televíziu ABC. Bolo by dobré vedieť, či mal Phoenix naozaj aj muzikantské schopnosti a prečo pri tejto životnej zmene prestal dbať o svoj vzhľad a začal pripomínať bezdomovca.

Vo zverejnenej filmovej upútavke vyzerá Phoenix ako niekto, kto sa v pozornosti médií cíti ako za trest, medzi koncertmi a rozhovormi sa zo zúfalstva chytá za hlavu.

Blufuje viac ako Kaufman?

Raz ho po bitke odvádza polícia, raz sa ako kajúcnik modlí v kostole. A niekto mu rozpráva meditačný príbeh, v ktorom ho prirovnáva ku kvapke vody.

V Los Angeles Times napísali, že distribútorom sa zdal Joaquin Phoenix nesympatický a nemali pocit, že by mal hudobný talent. Z projekcie Affleckovho filmu vraj odchádzali zmätenejší, ako keď na ňu prichádzali. Podľa správ z filmového servera imdb.com je americká premiéra dokumentu I'm Still Here naplánovaná na 10. septembra.

V losangeleských novinách spravili medzi čitateľmi anketu, pýtali sa, či to všetko možno brať vážne. Takmer deväťdesiat percent si myslí opak. Joaquin Phoenix vraj blafuje ešte viac ako trápny, ale slávny komik Andy Kaufman.