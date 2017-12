Havel debutuje, vek na to má

Bola to zaujímavá a pozoruhodná skúsenosť, hovorí, zatiaľ veľmi opatrne, Václav Havel. Už aj zahraniční novinári informujú, že práve dokončuje svoj prvý film.

25. aug 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Václav Havel je vlastne filmová hviezda, bolo to zrejmé aj pred štyrmi rokmi na festivale v Karlových Varoch, kde prišiel, spolu s režisérom Miroslavom Janekom, predstaviť dokument Občan Havel. Neustále ho obklopovali fotografi, jeden by ani neveril, že ho už pätnásť rokov mali možnosť denne fotiť.

Zvedavci z BBC

Toto leto to s ním bolo rovnako. A tentoraz bol dôvod ešte lepší, pretože od začiatku júla nakrúcal svoj prvý film - hraný a celovečerný. Scenár si upravil podľa vlastnej divadelnej hry Odchádzanie, v ktorej uvažuje nad koncom kariéry vysoko postaveného politika. Do hlavných úloh bez problémov obsadil Josefa Abrháma, manželku Dášu, Evu Holubovú aj Jaroslava Duška. Kameramanom filmu je Jan Malíř a strihať ho bude Jiří Brožek. To, že hudbu zložil Michal Pavlíček, bolo asi tiež prirodzené, pretože Václav Havel sa nedávno veľmi snažil, aby sa dal Pražský výběr znovu dokopy a snažil sa Pavlíčka s Michaelom Kocábom udobriť.

Film Odchádzanie by sa mal nakrútiť za 44 miliónov korún, producent Jaroslav Bouček pre agentúru ČTK povedal, že ešte nikdy sa mu tak rýchlo peniaze zohnať nepodarilo, hoci to vraj bol jeden z najnáročnejších projektov, aké kedy robil. „Väčšinou zháňam peniaze tri roky, tentoraz som to mal za tri mesiace,“ povedal.

Havel mal dokonca šťastie aj s počasím, a to sa mu zišlo, lebo väčšinu príbehu nakrúcal vonku, v záhradách vily Čerych v Českej Skalici. Raz sa tam za ním prišli pozrieť novinári z BBC. Nebolo to prvý raz, čo boli takí zvedaví, jednu reportáž spravili o Havlovi už pred dvomi rokmi v Londýne - tiež o Odchádzaní, vtedy však ešte v divadelnej verzii. V oboch prípadoch o ňom rozprávali s obdivom.

Sedemdesiatnici

On sám sa akurát chystá film postrihať a pri hodnotení svojej práce je tradične opatrný: „Je to pre mňa veľmi zaujímavá, pozoruhodná skúsenosť,“ povedal pre ČTK. To že je z neho prezident filmár, nebude vo svete unikát. Napríklad aj americký prezident Ronald Reagan mal podobné skúsenosti, kým sa dostal do úradu, bol hercom.

Havel je skôr zriedkavejším javom medzi režisérskymi debutantmi - málokto začína v jeho veku. Ale napríklad jeho taliansky kolega Gianni di Gregorio mal takmer 70, keď nakrútil výborný film Sviatočný augustový obed. Získal zaň cenu pre najlepší debut v Benátkach a potom s ním zvíťazil na festivale v Bratislave.

Havlov film by mal mať premiéru na budúci rok v marci.