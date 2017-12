Na novom albume Dana Bártu budú skladby od Stinga, Björk, či AC/DC

Dan Bárta a Robert Balzar trio vydajú v októbri album. Nechceli naň písať nové skladby, a tak na ňom bude 13 piesní popredných svetových umelcov.

24. aug 2010 o 18:35 SITA

BRATISLAVA. Český spevák Dan Bárta a Robert Balzar trio vydajú v druhej polovici októbra nahrávku. Pokrstia ju na koncerte 23. októbra v pražskom Divadle Archa. Napriek dlhodobej spolupráci pôjde o ich prvý spoločne nahratý album.

"S chlapcami hrám už asi desať rokov. Nie sme autorský, ale interpretačný projekt, akási trochu odlišne vyvíjajúca sa odnož Illustratosphere. Chceli sme spolu v tomto tvare niečo nahrať, zahrať si, ale nechceli sme písať nové skladby, tiež sme nechceli nahrať klasický štandard," povedal o projekte 40-ročný muzikant.

Aj chorál z 13. storočia



Repertoár dával Bárta s Balzarom dokopy jeden až dva roky. "Nakoniec sme vybrali piesne, ktoré mnou od obdobia, čo hudbu počúvam, nejako pohli, ktoré otriasli mojím vedomím, ktoré sa vzťahujú k nejakému môjmu obdobiu. Tie, ktoré sme si z rôznych, ale vážnych dôvodov zamilovali," dodal.

"Trinásť z nich prešlo všetkými filtrami, takže sme ich rozobrali, znova zložili, troška sa s nimi pohrali, prearanžovali ich pre hlas, piano, kontrabas, bicie a s úctou a vďakou ich nahrali," povedal rodák z Karlových Varov. Nahrávka tak bude obsahovať piesne popredných svetových umelcov ako sú Sting, Björk, Stevie Wonder, Simply Red, Jamiroquai či AC/DC. Dokonca sa na albume objaví aj chorál z 13. storočia.

Nahrávajú v New Yorku



"Keď mi Dan začal nosiť skladby, ktoré by mali byť na albume, naozaj som nemal predstavu, čo s tým budeme v akustickom triu robiť. Bola to veľká výzva," uviedol kontrabasista Robert Balzar. Nahrávku sa rozhodli dokončiť v prestížnom štúdiu Sears v New Yorku pod vedením Jamesa Farbera. Ten sa podpísal pod diela umelcov ako sú Brad Mehldau, Bruce Springsteen, Al Jarreau či John Scofield.

Spevák Dan Bárta založil sólový projekt Illustratosphere v roku 2000, jeho súčasťou je aj trio Roberta Balzara s klaviristom Stanislavom Máchom a bubeníkom Jiřím Slavíčkom. Samostatný akustický projekt Bártu s triom vznikol o dva roky neskôr.

Informáciu zverejnila webová stránka iDNES.cz.