Woody Allen: New York je drahý na nakrúcanie filmov

Americký režisér Woody Allen začal nakrúcať filmy v európskych mestách, pretože si nemohol dovoliť nakrúcať ich v New Yorku.

24. aug 2010 o 18:30 TASR

MADRID. Povedal to dnes novinárom v španielskom meste Oviedo, uviedla agentúra AP.

Manhattan však považuje pre film za menej "limitujúci" ako európske mestá, v ktorých musí príbeh upravovať podľa miesta nakrúcania.

Do Španielska pricestoval Allen na premiéru svojho najnovšieho filmu You Will Meet A Tall Dark Stranger v meste Aviles. Film sa nakrúcal v Londýne a hlavné úlohy v ňom hrajú Naomi Wattsová, Josh Brolin a Antonio Banderas.

V pondelok sa Allen, ktorého sprevádza manželka a jedna z jeho dcér, zúčastnil na nakrúcaní propagačného videa pre Andalúziu, známej nádhernými horami a pobrežnou scenériou.