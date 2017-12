Nové CD

Klaxons: Surfing the Void, Marta Kubišová: Vyznání, Brian Wilson: Reimagines Gershwin

25. aug 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Klaxons: Surfing the Void

Universal

Po úspešnom debute Myths of the Near Future (2007) sa čakalo, s čím prídu nové nádeje britskej alternatívnej scény. Druhý album skupiny Klaxons sme mali exkluzívnu možnosť počuť už na tohtoročnej Pohode a teraz je tu aj ich cédečko. „Hutný, skľúčený, psychedelický album so silným punkovým nábojom," tak znie jedna z prvých recenzií, ktorú uverejnil vplyvný hudobný časopis Q.

Marta Kubišová: Vyznání

Supraphon

Komunisti jej zničili kariéru, bokom sa k nej dlho stavali aj mnohí známi, no Marta Kubišová to vydržala. Po niekoľkých nahrávkach sa dočkala trojalbumu, ktorý dokazuje, že nebola iba speváčkou jedinej skladby Modlitba. Obsahuje všetko podstatné, čo kedy jeden z najzaujímavejších hlasov 60. rokov nahral. Staré hitovky od domácich i zahraničných autorov,

aj novšie a raritné pesničky.

Brian Wilson: Reimagines Gershwin

Walt Disney

Jedným z lepších príkladov spojenia rôznych svetov je novinka Briana Wilsona. Ten siahol na americký poklad - Gershwina. Album otvára i končí Rapsódia v modrom, medzitým zaznie tucet pesničiek, tie najznámejšie (Summertime, I've Got Rhytm) aj dve, ktoré Gershwin nestihol dokončiť. Wilson si prizval skupinu, využil aj obľúbené viachlasy ešte z éry Beach Boys.