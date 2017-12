Zomrel hudobný skladateľ Elvisa Presleyho

Americký hudobný skladateľ George David Weiss, ktorého ešte v roku 1984 uviedli do Siene slávy komponistov piesní, zomrel vo veku 89 rokov doma v Oldwicku v štáte New Jersey.

24. aug 2010 o 18:38 TASR

NEW YORK. S odvolaním sa na manželku zosnulého o tom dnes informoval denník The New York Times.

Rodák z New Yorku, ktorý sa spolupodieľal na viacerých muzikálových produkciách vrátane legendárneho opusu Mr. Wonderful so Sammym Davisom jr. z roku 1956, mal na konte celý rad pozoruhodných a dôverne známych skladieb. Už jednu z prvých jeho kompozícií, Oh! What It Seemed to Be (1948) nahral nadšený Frank Sinatra.

Weiss však zložil aj také megahity ako Can't Help Falling in Love (pre Elvisa Presleyho), The Lion Sleeps Tonight (pre formáciu Tokens), či What a Wonderful World (pre Louisa Armstronga).

Weiss sa ako prezident americkej zväzovej organizácie skladateľov dlhodobo angažoval i v oblasti ochrany autorských práv.