Čo pozeráme - Bonnie and Clyde

26. aug 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Začalo sa to začiatkom týždňa, keď som sa v časopise .týždeň dočítal, že do polovice 60. rokov hollywoodske filmy museli dodržiavať takzvaný Haysov kódex. Išlo o to, že museli „čestne zobraziť udalosti (..) a nie glorifikovať chuligánov či zločincov".

Ďalej sa písalo, že túto hranicu ako jeden z prvých prekročila gangsterka Bonnie and Clyde (1967), v ktorej „ešte nikdy predtým neboli sex a násilie podané tak explicitne". Tento film som už dávnejšie videl v Českej televízii a vôbec mi taký nepripadal. Pamätám si akurát scénu, kde lupiči po prepade banky strelia do tváre pokladníkovi, ktorý sa zavesí na dvere auta a záverečných pár sekúnd, počas ktorých policajti hlavnú dvojicu rozstrieľajú samopalmi.

Lenže aj to v porovnaní s vojnovými filmami (nieto ešte s tými akčnými, aké sa nakrúcajú dnes) pôsobí ako slabý odvar. Navyše Warren Beatty ako Clyde tu síce vyzerá ako macho, ale v posteli mu to s Faye Dunawayovou vôbec nefunguje. Lenže presne to je problém - tento film by bolo treba porovnávať s tým, čo sa nakrúcalo dovtedy. A na to už tak ľahko vo vysielaní nenarazíte.