Medzi adeptmi na Trafenú hus je imitátor expremiéra

V Kremnici sa dnes začína Európsky festival humoru a satiry.

26. aug 2010 o 0:00 Kveta Fajčíková

Počas štyroch festivalových dní pripravili organizátori 92 produkcií, z nich si presnú polovicu budú môcť pozrieť návštevníci Gagov zdarma.

KREMNICA. Originálnou hymnou festivalu Kremnické gagy 2010 otvoria dnes popoludní v areáli Mestského hradu v Kremnici 30. ročník Európskeho festivalu humoru a satiry. Riaditeľ festivalu Ján Fakla sľubuje, že tridsaťročné úsilie prinesie do Kremnice to najkvalitnejšie, čo slovenský a zahraničný humor v súčasnosti ponúka.

Na festivale sa zíde celá slovenská humoristická špička a počas štyroch dní je pripravených 92 produkcií. Z nich bude polovica zdarma, aby si na svoje prišli i tí menej solventní.

Odysseus Chaoticus

Hoci zahraniční hostia sú na festivale zastúpení o niečo skromnejšie ako vlani, podľa Jána Faklu to vynahradí ich kvalita. Za najväčšie zahraničné lákadlo považuje on sám ISH Theater z Izraela. Trojica ostrieľaných humoristov predstaví v hre Odysseus Chaoticus netradičnú atmosféru rodiny v talianskej kuchyni. Mytologická téma z gréckych bájí je svojsky zasadená do prostredia obyčajnej talianskej rodiny, čo otvára priestor pre veľké množstvo komických situácií.

K rovnako atraktívnym zahraničným programom bude patriť aj vystúpenie míma a komika Ireneusza Krosny z Poľska, či vynikajúceho komika Mika Aufenfehna z Essenu so sólovým predstavením Boris Bronski.

Stretnutie bardov humoru vyvrcholí v programe Anatómia gagu, kde sa humor chystajú rozpitvať Milan Lasica, Stanislav Štepka, Jozef Mokoš, Milan Markovič a prezident Akadémie humoru Tomáš Janovic.

„Podkladom pre tento program sa stal dokumentárny film študenta FAMU Josefa Abrháma ml., inšpirovaný esejou Václava Havla z roku 1963," povedal Ján Fakla.

Keďže humor pitvajúcich chlapov by mala mať pod kontrolou žena, moderovať ho bude herečka a dramaturgička Darina Abrahámová.

Pohár improvizácie končí

Chýbať nebudú pouličné produkcie, hudobná festivalová časť, tanečný humor, programový blok pre deti a zaujímavé konfrontácie karikaturistov zo Slovenska a zahraničia. Do Uličky slávnych nosov pribudnú busty Jozefa Kronera a miestneho satirika a glosátora Ľuda Tatrana. Akadémia humoru udelí medzinárodné ceny Zlatý gunár a tiež anticenu Trafená hus. Jedným z favoritov je aj imitátor hlasu na známej zvukovej nahrávke, ktorý sa údajne podobá hlasu expremiéra Fica.

Ožije aj Kremnické divadlo v podzemí, bez ktorého by gagy neexistovali. V hlavách jeho členov sa zrodila pred tridsiatimi rokmi myšlienka organizovať netradičný festival. V oprášenej zostave uvedie divadlo grotesku TOI - TOY STORY.

Po 25 rokoch sa festival rozlúči so svojím obľúbeným Pohárom improvizácie a dá mu odlišnú a príťažlivejšiu podobu. Do budúcnosti pošle improvizačný pohár mím Miro Kasprzyk v rozlúčkovom programe, kde sa vystriedajú finalisti predchádzajúcich ročníkov. Nepriamym pokračovateľom „pohára" bude napríklad Improkarikatúra a ďalšie programy.