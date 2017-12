Benátky: samé svetové premiéry

Festivalový areál v Benátkach sa bude na budúci rok prestavovať, ale aj v súčasnej podobe sa v ňom dajú odpremietať desiatky filmov svetových hviezd.

28. aug 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Usporiadatelia 67. medzinárodného filmového festivalu v Benátkach, ktorý sa začne v stredu 1. septembra, oznámili, že do programu na poslednú chvíľu zaradili ďalší film. Do súťaže hlavnej festivalovej prehliadky pribudla práve dokončená dráma poľského režiséra Jerzyho Skolimowského Essential Killing - s hercami Vincentom Gallom a Emmanuelle Seigner v hlavných úlohách. Poľsko-írsko-nórsko-maďarský koprodukčný vojnový thriller s minimom dialógov rozpráva o Afgáncovi, zajatom americkými silami v Kábule, ktorého deportovali na výsluch do nemenovaného európskeho štátu. Pri pokuse o útek sa dostane do neznámej a cudzej studenej krajiny plnej lesov, v ktorej musí bojovať o prežitie.

Švankmajer zastupuje aj Slovensko



Najstarší filmový festival na svete uvedie v štyroch sekciách 84 snímok, z toho 80 vo svetovej premiére, teda po prvý raz pred verejnosťou, a štyri v premiére medzinárodnej. Najviac filmov, rovné štyri desiatky, pochádza z Talianska. Sú medzi nimi novinky tvorcov ako Marco Bellocchio, Carlo Mazzacurati, Michele Placido, Gabriele Salvatores, Giuseppe Tornatore, no i talianska snímka amerického herca Johna Turturra s názvom Passione.

Druhé najväčšie zastúpenie majú Spojené štáty, medzi 19 filmami sú filmy režisérov Bena Afflecka, jeho mladšieho brata Caseyho Afflecka, Darrena Aronofského, Sofie Coppolovej, Vincenta Galla, Dennisa Hoppera, Paula Morrisseyho, Roberta Rodrigueza, Juliana Schnabela, Martina Scorseseho.

Medzi 11 festivalovými snímkami z Francúzska nájdeme novinky Catherine Breillat, Abdellatifa Kechiche i Françoisa Ozona. Čínsku kinematografiu bude reprezentovať sedem filmov a hongkonskú ďalšie tri. Sedem bude i japonských filmov. Do výberu sa dostali iba tri nemecké snímky, zato ruské sú štyri. Slovenská kinematografia na benátskom festivale nebude mať zastúpenie, no Českú republiku bude reprezentovať Jan Švankmajer so svojím dielom Přežít svůj život.

Do súťažnej kategórie sa prebojovali diela Black Swan Darrena Aronofského, Somewhere Sofie Coppolovej, Ovsijanky (Silent Souls) Alexeja Fedorčenka, Venus Noire Abdellatifa Kechiche, Potiche Françoisa Ozona, Miral Juliana Schnabela i Drei Toma Tykwera.

Manoel di Oliveira je stále tu



Prehliadka Orizzonti bude tohto roku tiež súťažná. Ponúkne 21 svetových premiér, medzi nimi i snímku Painéis de São Vicente de Fora, Visão Poética stojedenročného portugalského režiséra Manoela de Oliveiru. Dôkazom jeho neutíchajúcej energie je fakt, že svoj predchádzajúci film prezentoval na tohtoročnom festivale v Cannes.

Sekcia nazvaná Contracampo italiano prinesie vo svetovej premiére tucet nových talianskych filmov.

Integrálnou súčasťou festivalu je retrospektíva talianskych filmových komédií z rokov 1910 až 1988 - La Situazione comica. Tri desiatky jej filmov zahŕňajú i diela Sergia Corbucciho, Maria Monicelliho, Antonia Pietrangeliho, Dina Risiho, Maria Soldatiho, Uga Tognazziho a ďalších tvorcov.

V benátskom festivalovom areáli neďaleko Casina pokračuje výstavba nového komplexu, ktorý by sa mal otvoriť už na budúci rok, keď bude Taliansko oslavovať 150 od svojho zjednotenia. Premietania pre verejnosť budú tento rok ešte konať v troch starých kinosálach a vo filmovom stane.