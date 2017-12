Telefón predsa zazvonil. Pedro zavolal Antoniovi

Dvadsať rokov sa Pedro Almodóvar a jeho obľúbený herec Antonio Banderas nevideli. Spory sú však už za nimi a zase spolu nakrúcajú. Tentoraz horor.

28. aug 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Budem obeťou, alebo budem vrahom? Antonio Banderas zrejme tušil, že keď si prečíta nový scenár Pedra Almodóvara, k jednej možnosti sa pravdepodobne dopracuje. My budeme vedieť viac, keď sa film La piel que habito (Koža, ktorú obývam) dokončí a bude v kinách, zatiaľ je dôležitejšie to, že Banderas ten scenár vôbec čítal.

Keď bol jeden dotknutý

Osemdesiate roky, to boli ich časy. Koniec Francovej diktatúry v Španielsku znamenal, že aj Pedro Almodóvar môže byť slobodný režisér a nakrúcať emocionálne a sexuálne nespútané filmy. Písal a rozprával o ľuďoch, ktorí majú svoj vlastný názor na výkon spravodlivosti a ktorí si svoje problémy riešia bez ohľadu na to, čo prikazuje zákon. Aj keď zabíjajú, majú na to prosté vysvetlenie, pretože ich k tomu prinútila vášeň.

A Antonio Banderas, ten vďaka takým drámam získal svoje prvé nominácie na španielske národné ceny Goya. Almodóvar mu dal hlavnú úlohu vo filmoch Matador, Labyrint vášní, Zákon túžby, Ženy na pokraji nervového zrútenia, Spútaj ma – ale po roku 1990 sa už viac nestretli. Banderas odišiel do Hollywoodu, a keď mu Almodóvar ponúkal nové scenáre, niekoľkokrát odmietol. Španielsko teda mohlo vyčkávať, že sa vydarené duo obnoví, keď sa jeden člen asi cítil dotknutý. „Budem rád, keď mi zazvoní telefón. Zatiaľ však nezvoní, a tak predpokladám, že Pedro sa stále hnevá,“ vravel ešte minulý rok Banderas na festivale v Karlových Varoch.

Bude to brutálne

Je celkom možné, že vtedy trochu zaklamal. V tom čase mal Almodóvar napísaných osem verzií scenára k filmu La piel que habito a bolo by pozoruhodné, keby na herecké obsadenie ešte nemyslel. Banderasova opatrnosť však bolo prirodzená. Aby sa u Pedra mohol prihlásiť, musel si poposúvať svoje záväzky na Broadway a iné filmové projekty.

Začiatkom tohto týždňa bol už voľný, prvé scény nakrútili v Santiago de Compostela. A že sa vraj nedalo vybadať, že sa dvadsať rokov nevideli. „Akoby tie roky ani neprešli, akoby sme sa rozlúčili len včera,“ citoval ich spravodajský portál La voz libre.

Mimochodom, La piel que habito bude horor. Jeho hlavný hrdina je plastický chirurg, svoj pracovný čas trávi génovými experimentmi a vyrábaním novej kože. Plánuje sa tak pomstiť mužovi, ktorý kedysi znásilnil jeho dcéru. Pre La voz libre Almodóvar povedal, že to bude najtvrdší film, aký kedy napísal, a že aj Banderas sa v ňom bude musieť správať brutálne: „Bude zosobňovať absolútne zneužitie moci, muža, čo nemá žiadne zábrany.“