Železná panna vyhrala hitparádu

Legendárna britská skupina Iron Maiden urobila po štvorročnej pauze vydarený nový album.

28. aug 2010 o 0:00 Ján Ďurčo

Začínali v roku 1975 a sú to heavymetalisti, ktorí urobili doposiaľ svoj najdlhší album. Dokázali s ním vyhrať britskú a zopár ďalších hitparád po celom svete. Final Frontier, ktorý vyšiel v týchto dňoch, je už pätnástou štúdiovou nahrávkou Iron Maiden a dokazuje, že hudba túto skupinu stále baví.

Kde sú tie časy, keď Iron Maiden skladali jednoduché, úderné skladby. Na vypaľovačky typu Aces High, Trooper či Running Free dávno môžete zabudnúť. Symbol britského heavymetalu stavil na epické, mnohovrstevné piesne. S pomalými, často akustickými úvodmi, trochou mystiky a progresie.

Dva rekordy

Skladby v podobnom háve dominujú aj čerstvému albumu The Final Frontier. Mnohé sa blížia k hranici desiatich minút, ba záverečná skladba sa cez ňu dokonca prehupne. Aj preto má album 77 minút a je najdlhším v 35-ročnej kariére jednej z najpopulárnejších heavymetalových kapiel sveta.

Čakať sme naň museli štyri roky, predchádzajúci A Matter of Life and Death vyšiel v auguste 2006. Ale priznajme si – kto ešte od starých veteránov v tejto kapele (najmladší člen má 52 rokov) čaká, že budú vypúšťať do sveta albumy v kratších intervaloch?

Tá štvorročná pauza je však ich rekord. Taký dlhý čas nedelil ani jeden z doterajších pätnástich štúdiových albumov. Aj to možno zavážilo a v rodnej Británii sa nahrávka The Final Frontier vyšvihla po prvý raz od albumu Fear of the Dark (1992) do čela hitparád. V mnohých krajinách sa dokonca stala platinovou ešte skôr, než oficiálne vyšla.

Láska na prvé počutie?

Zoskupenie, ktoré už dlho hráva v rovnakom obsadení spevák Bruce Dickinson, basgitarista Steve Harris, bubeník Nicko McBrain a trio gitaristov Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers, už možno ani nepotrebuje propagáciu. Stačí názov a vypredajú aj ten najväčší štadión v krajine. A ani neprekáža, že s obalom nového albumu si tentoraz veľa práce nedali.

Len pre zaujímavosť, posledné turné od februára 2008 do apríla 2009, ktoré kapela absolvovala vlastným lietadlom, zhliadli naživo vyše dva milióny divákov.

Fakt je, že ani po toľkých rokoch na scéne hudobníci neustrnuli vo vývoji. Po inštrumentálnej stránke niet kapele čo vytknúť. Hoci The Final Frontier asi málokoho očarí hneď po prvých vypočutiach. Úvodná zvuková koláž s výraznými bicími v Satellite 15 skôr odrádza ako navodzuje správnu atmosféru. Ani nasledujúca El Dorado, ktorá kapele poslúžila ako singel, nemá v sebe silu bývalých hitov.

Album však potom naberá na obrátkach, baladická Coming Home, dravá The Talisman či záverečná When The Wid Wind Blows sa vám pod kožu postupne dostanú. Typické „maidenovky“. S nezameniteľným Dickinsonovým spevom a emotívnymi gitarovými sólami, ktoré Železnú pannu tak preslávili.

Ešte nekončia

The Final Frontier znamená v preklade Konečná hranica. Basgitarista Steve Harris už veľa ráz opakoval, že by bol rád, ak Iron Maiden zvládne nahrať pätnásť albumov.

V duchu jeho slov už majú Iron Maiden svoje odpracované, čo v radoch fanúšikov stihlo vyvolať miernu paniku. Nikto z kapely však o možnom konci zatiaľ nehovorí. „Stále nás to baví a chceme sa posúvať vpred,“ okomentoval nové cédečko Adrian Smith.