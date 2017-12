Filmové fiasko sezóny

Režisér M. Night Shyamalan sa pokúsil o nemožné. Už opäť. Lenže tentoraz podľahol móde 3D aj žánru fantasy – a tvrdo narazil. Jeho hraný film podľa kultového animovaného seriálu je vzácne vyrovnane zlý. Po všetkých stránkach.

30. aug 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Posledného vládcu vetra môžete v kine pokojne oželieť.

Narodil sa roku 1970 v Indii, no vyrastal v Amerike a odmalička túžil stať sa filmárom. M. Night Shyamalan prerazil so svojím tretím filmom Šiesty zmysel. Nominovali ho na šesť Oscarov a aj nasledujúce diela Vyvolení a Znamenia, potvrdili jeho povesť skvelého rozprávača príbehov. Lenže prekvapujúce pointy sa minuli a bez nich už režisér nepôsobí ako geniálne dieťa, ale skôr ako rozpačitý táraj. Zdá sa, že Posledný vládca vetra zašiel ešte o krok ďalej.

Nie pocta, ale pomsta seriálu

Je to hraná verzia animovaného seriálu Avatar: The Last Airbender, z ktorého v rokoch 2005-2008 vzniklo 61 častí. Miešajú ázijské filozofie, bojové umenia, tolkienovskú fantasy i štýl anime do zmesi, ktorá oslovila publikum aj kritikov, o čom svedčia ceny Annie a Emmy. Viac než tridsať hodín je dostatočne dlhá stopáž na podrobné vykreslenie mýtického sveta a jeho zákonitostí, hrdinov, vzťahov, motívov, charakterov. Ťažko povedať, kde Shyamalan nabral presvedčenie, že dokáže dvadsať častí prerozprávať v jedinom filme s dĺžkou 103 minút.

Za mnohé iste môže Peter Jackson a fenomenálny úspech jeho Pána prsteňov, no tri filmy podľa ságy J. R. R. Tolkiena mali dovedna 558 (!) minút. Pánom prsteňov podnietené Kroniky Narnie naznačili, že výprava a digitálne čarovanie nemusia byť zárukou úspechu. A Zlatý kompas dokázal, že zhutňovanie populárnych knižných sérii do bežnej filmovej minutáže nie je správnou cestou: fanúšikov predlohy rozladí a tí, čo originál nepoznajú, zostručnenému deju nerozumejú.

Napriek tom Shyamalan získal 150 miliónov dolárov a nakrútil hraný „rodinný fantasy triler“ o planéte, kde žijú národy vzduchu, vody, zeme a ohňa. Ľud ohňa, čert vie prečo stvárnený indickými hercami, sa vzoprie duchovným silám, neštíti sa krádeží ani násilia v túžbe ovládnuť všetkých a všetko. Poslednou nádejou je Avatar, reinkarnácia mudrca, ovládajúceho všetky štyri elementy a schopného prinavrátiť svetu rovnováhu.

Pokračovanie (azda) nebude

Fanúšikovia pôvodného seriálu zúria, sú urazení a sklamaní. Kritiky, dokonca aj tie americké, sú neľútostné. Slová ako „hlúpy, nudný, nanič napísaný, zle zahraný a ešte horšie režírovaný“ patria k tým miernejším. Prevláda názor, že ide o najväčšie filmové fiasko sezóny.

Shyamalan, bez akýchkoľvek skúseností s novodobou fantasy, nenašiel správny kľúč, pretože ten pravdepodobne ani nejestvuje. Lačne si odhryzol príliš veľký kus a teraz hrozí, že si ním zadusí kariéru. Nakrútil priemernú fantasy rozprávku v štýle Nekonečného príbehu, lenže Atrej tentoraz zablúdil do budhistického kláštora. Ak by autorom bol neznámy indický filmár a nešlo by o prerábku kultového seriálu, prijatie by určite bolo vľúdnejšie. No od Shyamalana všetci čakali viac. Aj producenti, ktorí možno neuvidia ani peniaze, ktoré do nakrúcania vložili. Čo je vlastne dobrá správa, ak by to znamenalo, že druhá a tretia časť zbytočnej filmovej trilógie nevzniknú.