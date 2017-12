V istom zmysle to bude horor

Festival v Benátkach otvorí Black Swan, mystický film režiséra Darrena Aronofského

31. aug 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Darren Aronofsky zažil aj prázdnu festivalovú kinosálu. Do Benátok však už prichádza ako hviezda a to, či sa mu psychologický triler o newyorskej baletke vydaril, posúdi predseda poroty Quentin Tarantino.

BRATISLAVA. Pani Aronofska nebola príliš nadšená, keď jej syn nemal po strednej škole robotu a celý rok sa iba ponevieral po brooklynských uliciach. Ale neskôr vysvitlo, že mladý Darren sa popri tom venoval poézii, naučil sa písať scenáre a nadobudol prehľad v newyorských interiéroch a exteriéroch. Už od svojho debutu z roku 1998 to mal oficiálne, a ešte nenakrúcal nič, čo by vyvrátilo, že je novým talentom medzi americkými režisérmi. Zajtra jeho nový film otvára festival v Benátkach.

Zmeny v hlave, zmeny v tele

Darren Aronofsky ho nazval Black Swan, Čierna labuť. Jeho hlavná hrdinka je tanečníčkou, úloha bielej labute z Labutieho jazera sa nikomu v súbore New York City Ballet nehodí viac. Akurát, že tentoraz sa cíti neisto, vie, že v novej choreografii potrebujú baletku, ktorá by zatancovala nevinnosť bielej labute aj temnú senzualitu tej čiernej - a nemusela tú zvláštnu dvojakosť duše predstierať.

Ešte som nevidel celý film, ale z toho, čo som videl, usudzujem, že budete prekvapení. Je v tom viac, ako si viete predstaviť. Vincent Cassel

Vincent Cassel hrá jej trénera (nie je to náhodná voľba, v dorasteneckom veku prešiel Cassel baletným aj cirkusovým výcvikom a dnes je majster v capoeire) a on tvrdí, že v Čiernej labuti nachádza stopy po starých filmoch Davida Cronenberga a Romana Polanského. „Ešte som nevidel celý film, ale z toho, čo som videl, usudzujem, že budete prekvapení. Je v tom viac, ako si viete predstaviť, v istom zmysle je to horor,“ povedal Cassel pre Hollywood News.

A z upútavky je naozaj zrejmé, že Darren Aronofsky nakrútil mystický príbeh. Jeho baletka nemá iba nepokojné sny a strach z konkurencie. Labutie jazero, ktoré by chcela tancovať, má nadprirodzené prvky, lebo tak bolo napísané. Ale podivné zmeny, ktoré pri cvičení cíti vo svojom tele aj vo svojej hlave, sú skutočné.

Sundance, to bolo dávno

Film Čierna labuť sa dostal do hlavnej festivalovej súťaže, a v pozícii predsedu poroty ho bude posudzovať Quentin Tarantino. „Pozvanie festivalu sme prijali so vzrušením a zároveň veľkou skromnosťou,“ povedal Aronofsky. To, že treba byť pripravený aj na chladné odmietnutie, zistil už v roku 1998, keď absolvoval svoju režisérsku premiéru na festivale v Sundance a ukázal tam svoj triler Pí (to si ešte dobre pamätal na školské časy a na učiteľa, ktorý ho učil na hodinách „duchovnej matematiky“). Pri prvom premietaní odišla polovica kinosály a po projekcii sa ho nikto neopýtal ani jednu otázku.

Ale zase, už o pár dní tam získal cenu pre najlepšieho režiséra a dobré skúsenosti nabral aj v samotných Benátkach. Pred dvomi rokmi tam zvíťazil s filmom Wrestler.