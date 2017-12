Nové výstavy

Dušan Junek, Globálny Brazílčan, Český spolok Mánes v Umelke

31. aug 2010 o 0:00 (kul)

Dušan Junek

V bratislavskom Satelite - výstavnom a informačnom bode Slovenského centra dizajnu na Dobrovičovej ulici, otvoria dnes o 18.00 h výstavný projekt grafického dizajnéra Dušana Juneka 45 Fortyfive. Ide o osobitý druh retrospektívy, ktorá sa nezameriava na existujúce dielo autora, ale autor vytvára kolekciu nových diel.

V prípade Dušana Juneka sú týmito dielami plagáty, jeho „osudové" médium. Plagáty, ktoré vytvoril pre výstavu, sú inšpirované jeho celoživotnou tvorbou a tvorbou jeho kolegov - grafických dizajnérov z celého sveta.

Projekt pripomína fakt, že v roku 2010 uplynie 45 rokov, odkedy Dušan Junek navrhol svoj prvý plagát. Tento začiatok tvorivého snaženia bol podnetom k výstavnému projektu, v ktorého rámci Junek vystaví 45 nových plagátov realizovaných v priebehu roka, ako reakciu na bod vzniku jeho dnes už mimoriadnej tvorivej cesty. 45 rokov = 45 plagátov - výstava nových artefaktov ako dokument permanentne sa vyvíjajúcej tvorby a imaginácie autora.

Globálny Brazílčan

Dnes sa končí v Galérii Prokop v Pezinku výstava obrazov brazílskeho maliara Adelia Sarra - globálneho Brazílčana, ako ho v roku 2001 nazval známy parížsky kritik André Parinaud (na snímke jeden z exponátov).

Český spolok Mánes na výstave v Umelke

V bratislavskej Galérii Slovenskej výtvarnej únie na Dostojevského rade (bývalá Umelecká beseda) otvoria dnes dve výstavy. O 17.00 h to bude expozícia Mosty a my..., a o hodinu neskôr sa začne výstava S. V. U. Mánes - Ohlédnutí, ktorá je pripravená k dvadsiatemu výročiu obnovenia verejnej činnosti Spolku výtvarných umelcov Mánes. Výstavu, ktorá potrvá do 19. septembra, otvoria predseda Slovenskej výtvarnej únie Pavol Kráľ a predseda S. V. U. Mánes Jiří T. Kotalík.