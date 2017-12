Nové filmy

Kung Fu Kyborg, Let’s Dance 3D, Dvojka, Sexy 40.

1. sep 2010 o 0:00 (aš)

Kung Fu Kyborg

Réžia: Jeffrey Lau



Typická lacná čínska napodobenina Transformerov od špecialistu na tento druh kinematografie Jeffreyho Laua je zmesou komédie, drámy, sci-fi, romance i vyložených nezmyslov. Pri jej sledovaní si divák nikdy nemôže byť istý, či ide o kolosálne nepodarenú hlúposť, alebo geniálnu paródiu.



Let's Dance 3D

Réžia: Jon Chu





Tuctový romantický hudobno-tanečný film neozvláštňuje len v titulkoch uvedených všetkých 137 účinkujúcich, ale i fakt, že slovenský distributér „preložil“ originálny anglický názov Step Up 3-D do anglického názvu Let's Dance 3D. Up 2 (u nás, pravdaže, Let's Dance 2).



Dvojka

Réžia: Jaroslav Fuit



Český režisér Tomáš Fuit nakrútil prekvapivo zrelú psychologickú drámu, čiastočne vychádzajúcu z ich spoločného školského filmu Světlu vstříc. Ani dovolenka v Škandinávii, zdá sa, nedokáže zachrániť vzťah Michala a Veroniky. Potom stretnú čudáka Šimona...



Sexy 40

Réžia: BartFreundlich



Catherine Zeta-Jones hrá spokojnú domácu paniu, matku dvoch detí, ktorá sa po náhodnom odhalení manželovej nevery nezrúti, ale práve naopak – odsťahuje sa aj s deťmi do New Yorku a konečne začne naplno žiť. Rrežisér Bart Freundlich slávi úspechy najmä svojím seriálom Californication!