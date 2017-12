Sherlock Holmes, muž 21. storočia

Stále mladý detektív používa v najnovšej filmovej verzii nikotínové náplaste a mobil

2. sep 2010 Ján Gregor

Vlani sa v kinách objavila akčná verzia detektíva, teraz je v novom seriáli BBC našim súčasníkom.

BRATISLAVA, LONDÝN. Režisér Guy Ritchie síce svoj film Sherlock Holmes umiestnil do viktoriánskeho Anglicka, všetko ostatné však dostalo moderný nádych. Z hĺbavého detektíva bol vynálezca a mizantrop, bitkár a zároveň ústredná postava akčného filmu plného malých žartíkov. Už nevyšetroval iba nejakú pokútnu londýnsku vraždu, riešil kriminálny čin takmer globálnych rozmerov.

Ritchieho nový pohľad na Holmesa sa divákom páčil a priaznivé reakcie prišli aj na jeho najnovšie stvárnenie.

Chýbajúci úvod

Na prelome júla a augusta odvysielala televízna stanica BBC One tri 90-minútové časti filmu so stručným názvom Sherlock. Príbehy slávneho detektíva a jeho asistenta Watsona sa presunuli do súčasného Londýna, takže bričku vystriedal štýlový taxík, Holmes na internete píše vlastný blog, používa mobil a namiesto fajky má v meste, kde už niekoľko rokov platí zákaz fajčenia, nikotínové náplaste. Pri zložitých prípadoch aj tri naraz.

Vedenie televízie bolo spokojné so sledovanosťou a na jeseň budúceho roku už ohlásili pokračovanie. Včera sa do britskej distribúcie dostali prvé tri diely na DVD, nosič by mal obsahovať aj pilotný diel, ktorý televízia neodvysielala. Jeho nakrútenie stálo 800-tisíc libier, a tak sa médiá pýtali, prečo televízia takto plytvá. BBC sa však už seriál podarilo predať do viacerých krajín vrátane Austrálie, Nórska či Švédska. Uvedený bude aj v Spojených štátoch, pretože ide o britsko-americkú koprodukciu.

Londýn bez hmly

Dej filmu sa v základných rysoch pridŕža knižnej predlohy, aj keď mnohé reálie sú zmenené. Namiesto pôvodnej Štúdie v červenej mal prvý diel názov Štúdia v ružovej. Neoficiálny policajný konzultant Sherlock Holmes riešil prípad taxikára, ktorý nútil svoje obete hrať ruskú ruletu s jedovatými pilulkami. Žiadna z obetí nevyhrala.

V britskej metropole sa už niekoľko desaťročí neobjavuje povestná hmla, čo rešpektuje aj televízny film. Ako v Guardiane napísal televízny kritik Sam Wollaston, nový Sherlock vyniká kresbou postáv, menej už bol spokojný s nelogickým dejom. Ako napísal, spolu s hmlou zmizol aj strach. A práve hrôzostrašnosť bola korením, ktoré z Doylovej predlohy robilo napínavé čítanie.

Asexuál alebo gay?

Podľa niektorých divákov film vykreslil Holmesa ako asexuála, iní však v dialógoch videli jasné odkazy na to, že ho s Watsonom spája viac než len pracovné puto. Tejto téme sa venoval bulvárny Daily Mail, ešte detailnejšie ju spracovali na internetovej stránke Pink news (Ružové správy) zameranej na dianie v homosexuálnej komunite. Správa o tom, že by sa slávny detektív mohol pridať na ich stranu, potešila.

Holmes a Watson, ktorí si prenajmú spoločný byt, zájdu na večeru do vykričanej štvrte Soho. Majiteľ reštaurácie hovorí, že si Sherlock na svojom rande môže dopriať čokoľvek z menu. „Prinesiem vám na stôl sviečku, je to romantickejšie,“ dodáva.

V inej scéne sa Watson pýta Holmesa, či má nejakú priateľku. „Priateľku nie. To nie je moja oblasť, “ odpovedá a dodáva, že je potešený Watsonovým záujmom, ale v skutočnosti nikoho nehľadá. „Sú to iba neuveriteľne dobrí priatelia,“ povedal pre Daily Mail spoluautor série Steven Moffat. „Ak by sme aj pripustili, že Sherlock je gay, čo presne nevieme, potom by ho podľa mňa aj tak nepriťahoval Watson.“

V knižnej predlohe sa Watson rýchle ožení, televízny film túto tému necháva otvorenú. Pohráva sa s ňou v dvojzmyselných dialógoch a ľudí necháva na pochybách, ako to vlastne je.