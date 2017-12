Je slovenský hip hop mŕtvy?

Hip hop dnes už asi málokoho vzrušuje. Hip hopové hudobné vzorce sa stali súčasťou popu; typickým prípadom prerodu rebela na popový idol, vhodný aj pre malé deti, je Rytmus.

2. sep 2010 o 13:00 Marian Jaslovský

Ozývajú sa hlasy, že hip hop je mŕtvy - stalo sa mu to, čo kedysi punk rocku. Rozpustil sa v kyseline komerčného stredného prúdu. Na druhej strane, festivaly sú tejto hudby plné, nedávno napríklad skončil trojdňový Hip Hop Kemp v Hradci Králové, s návštevnosťou nemá problém ani festival Toto je hip hop.

Vzbura a reklama

Jedným z pionierov slovenského hip hopu je Pavol Remiáš, známy ako Lyrik H. Skupine JSS z Prievidze, ktorej bol členom, sa podarilo vydať album už v roku 1997. „Rap, to bola krásna príležitosť na tínedžerský vzdor proti konvenciám, proti postkomunistickej upätosti, robotníckej opitosti sídlisk v okresných mestách a v Bratislave. Aj po trinástich rokoch je to tá istá príležitosť," hovorí.

Kontrafakt.

„Dnes vie byť rap akýkoľvek. Disko aj underground. Ale novinkou je, že sa z neho stáva priestor na propagovanie produktov. Raperi robia pesničky na pivo, whisky, na videohry alebo sa v nahrávkach na základe zmluvy spomínajú značky oblečenia, tenisky, politické strany. Je to v poriadku, taká je doba, inak sa z toho nedajú vybúchať normálne peniaze."

Posledná generácia?

Podľa Jakuba Otčenáša alias Nabiza, redaktora hiphopového portálu 90BPM, je súčasná generácia hiphopových umelcov na Slovensku možno tou poslednou.

„Producenti by najradšej robili zvučky do rádií, dídžeji presedlali na iné žánre a raperi sa vracajú k tomu, čo vyštudovali. Tých, ktorí z rapu žijú, nielen prežívajú, je dnes hŕstka. Je to stále o tých istých. Vekový priemer fanúšikov sa síce drží nepochopiteľne nízko, no autori zostarli. Stále vydávajú väčšinou tí, ktorí sa vídavajú už viac ako desať rokov - pamätníci prvých hiphopových akcií, ktoré vtedy viac ako čokoľvek iné pripomínali skôr stretnutia akéhosi tajného spoločenstva," hodnotí Nabiz.

JSS.

Podľa neho je problém, že noví raperi nemajú čo povedať. „Keď si mladý neborák povie, že ide robiť rap a najväčší vzor vidí v ľubovoľnom domácom interpretovi, je vopred jasné, že nebudú načúvať ani steny v jeho detskej izbe. Sledovanie kultov osobností nevedie nikam a to platí aj tu."

Nový hip hop nepovažuje Nabiz za životaschopný. „Vplyv rôznych elementov hip hopu na súčasnú kultúru ako takú je neodškriepiteľný. Avšak dnes už len ťažko hovoriť o hip hope ako autonómnom hnutí. Celistvosť, dávajúca mu silu, sa dávno vytratila. Prekvapivé je, že aj napriek týmto faktom sa tu už štvrtý rok udržal hiphopový festival a vôbec to nevyzerá, že by mu dochádzal dych na rozdiel od samotného žánru. Albumy sa stále vydávajú, kapely koncertujú, dokonca nielen domáce, ale aj zahraničné. Ale celé je to znova hra pár nadšencov, nie profesionálna liga."

Trosky.

Dobré, zlé

Tomáš Prokopčák, ktorý okrem SME publikuje aj na hiphopovom portáli Artattack, kde vystupuje pod prezývkou Smoet, tvrdí, že slovenský hip hop má svoje najúspešnejšie obdobie už za sebou. „Neznamená to, že vznikajú iba horšie veci a neznamená to, že už prestal hľadať nové smery, kam sa vybrať. Znamená to však, že sa neveľmi predáva. Stalo sa mu totiž to, čo prakticky celému hudobnému priemyslu."

Je to podľa neho dobré aj zlé. „Zlé preto, že na kvalitu potrebujete kvantitu. Z desiatich zlých či priemerných projektov sa vykryštalizuje jeden dobrý. Dobré je však to, že už nebudú vychádzať albumy všelijakým podpriemerným skupinám, z ktorých raperi rap vnímali iba ako výťah k uznaniu medzi kamarátmi."

Domáci hip hop sa podľa publicistu akoby rozpadol. Pred pár rokmi to bol jeden konzistentný prúd, ktorý unisono podporovali viaceré médiá a pri ktorom sa všetci tvárili, že ide o akúsi spoločnú vec. „To už neplatí," zdôrazňuje Prokopčák.

„Do slovenského hiphopu prišli angažovaní raperi, po istom ,diskotékovom' období sa znovu hovorí o politike a spoločnosti. Scénu to rozdelilo, zároveň sa objavili excesy v podobe viac i menej skrývaného (ľavicového i pravicového) extrémizmu, stále častejšie sa objavujú zmienky o rôznych sprisahaniach a mocných."

Ide o Vec

„Ak to porovnám s obdobím pred pár rokmi, tak panuje útlm," myslí si raper Vec, ktorý má status tatka slovenského hip hopu.

„Akcií je určite menej, albumy sa síce vydávajú, ale nepredávajú. Ale taký je celosvetový trend. Mám pocit, že väčšina raperov chce dobre vyzerať a znieť ako niekto. Nulová originalita. Existujú však skupiny so zdravým jadrom, ktoré ctia pôvodné princípy hip hopu. Za zmienku stoja určite Sedláci, Gramo Rokkaz a ADK.

Ďalší smer reprezentujú takzvaní inteligentní hiphoperi Bene a Lyrik, ktorí si hľadajú iných ako klasických, teda tínedžerských fanúšikov. Zo zabehnutých kapiel si štandard držia a stále koncertujú iba H16, Moja Reč, Vec & Zverina a, samozrejme, Kontrafakt, ale tí si nastavili odlišný kurz a mieria inde, ako by si predstavoval klasický hiphopový fanúšik. Každopádne scéna je dnes viac rozpoltená, čo ju robí pestrejšou, takže fanúšik si môže vybrať," hovorí Vec.

Znova menšina

Hip hop sa rozrôzňuje, obohacuje sa o iné žánre, napríklad kapela AMO konvertuje k reggae. Bežná hiphopová zostava je raper(i) a dídžej, dnes už majú veľkí frajeri živých muzikantov, v hre je r'n'b, soul, funk.

Producenti ako Viktor Hazard či Opak o pope vedia svoje. Je tiež niekoľko typov raperov, od intelektuálov po „darebákov". Medzi nimi sa nájdu aj „drsní chlapci", napríklad Kaidžas, občianskym menom Karol Jedlovský.

„Myslím si, že hip hop na Slovensku sa vracia do svojich starých koľají," tvrdí. „Opadol boom a celá módna vlna. Znova sa stáva viac-menej záležitosťou komunity."