Nie Jagger, skôr Beatles a Sting

Meky Žbirka ide na turné s orchestrom po dvanástich mestách na Slovensku.

3. sep 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Aké je to hrať s klasickými hudobníkmi, si už vyskúšali mnohí popoví speváci. Medzi nich pribudol aj Meky Žbirka.

BRATISLAVA. Čaká ho turné ako v časoch najväčšej slávy v 80. rokoch. Za jediný mesiac odohrá Meky Žbirka až dvanásť koncertov po slovenských mestách. Októbrová šnúra však bude špeciálna aj pre neho – prvýkrát ho okrem kapely bude sprevádzať aj orchester.

Premiéra v Čechách

„Vzniklo to vlani, nebol to však môj nápad. Vtedy som nahrával album Empatia a povedal som, keď mi to zorganizujete, prídem,“ hovorí Meky Žbirka. „Nebolo to ľahkovážne ani hviezdne vyhlásenie na spôsob Micka Jaggera. Jednoducho som vtedy nemal čas venovať sa tomu a tak som sa spoľahol, že to moji spolupracovníci trafia.“

Najdôležitejším spolupracovníkom po hudobnej stránke je aranžér Martin Hybler. Mladý skladateľ je považovaný za jeden z najväčších talentov v Česku, ešte ako študentovi mu hrali skladbu na prestížnom festivale Pražské jaro a už má skúsenosti aj so scénickou hudbou.

„S Martinom sme sa zblížili, pochádza úplne z iného sveta a má mi čo povedať. Preto som mu dal úplne voľnú ruku, mohol si vybrať ktorúkoľvek skladbu. Povedal som si, buď to trafí alebo nie. Väčšinou to zafungovalo,“ spomína Žbirka. „Je to pre mňa nový vzrušujúci svet. Hudba sa odrazu hrá s voľnými tempami, nie je to také strojové, ako keď hrá kapela v štúdiu na klik.“

Vlaňajšia premiéra bol jeden koncert v pražskom Obecnom dome, rok predtým si Žbirka zaspieval s v Slovenskom národnom divadle jednu zo svojich najslávnejších pesničiek v aranžmáne Tóna Popoviča:

Teraz však ide o koncertov dvanásť. Zmena je aj v programe. Okrem hitov ako Balada o poľných vtákoch a Atlantída zaznejú skladby ako Len s ňou, Zažni alebo Deny a okrem nich ešte príde aj na archív dvojice Lennon/McCartney.

„Kedysi mi trochu prekážalo, keď odo mňa v televíziách chceli, aby som hral beatlesovky. No tu sa to vyslovene ponúka. Veď čo je Eleanor Rigby? Spojenie dvoch dovtedy zdanlivo nezlúčiteľných svetov – rokenrolu s klasikou. Túto cestu nám už dávno ukázali práve Beatles,“ vysvetľuje spevák. To je zároveň jeho odpoveď otázku, či ide o nový trend v pope, nakoľko Peter Gabriel a Sting tiež teraz hrávajú s orchestrom.

Kým Gabriel iba spieva a orchester robí všetky podklady, Sting medzi klasických hráčov posadil aj členov svojej skupiny. Touto cestou ide aj Žbirka. Bude to vyzerať tak, že na úvod vždy zahrá polhodinu kapela a potom na pódium vyjde orchester.

V tom už sedia iní muzikanti ako vlani: „Nemá zmysel z Prahy voziť autobusom hudobníkov aj aparát. Veľmi som to chcel hrať s domácim orchestrom a tak sme sa s dohodli, že to bude Cappella Istropolitana s dirigentom Adriánom Kokošom. Sú to skvelí hudobníci, tie pesničky poznajú, čo ušetrilo veľa času. My s kapelou iba dávame pozor, aby to bolo zvukovo zladené.“

DVD a charita

Práve zvuk môže byť problém, pretože turné sa koná po športových halách. „Nevedeli sme to s manažérkou Janou Vachovou vyriešiť. Ja som chcel divadelné priestory, lenže ona ma upozornila, že ich je málo a majú obmedzenú kapacitu aj technické možnosti. Tak sme sa rozhodli pre haly a najali si najlepšiu aparatúru, aká sa dá na Slovensku zohnať,“ tvrdí spevák a dodáva, že zvažuje nahrávanie jednotlivých večerov. Podľa toho, ako dopadnú, bude v hre vydanie koncertného DVD.

Turné Mekyho Žbirku s orchestrom bude ešte v niečom špeciálne. Časť honoráru hudobníci venujú na pomoc ľuďom v núdzi. „Keď sa pozeráte na televíziu, každú chvíľu je zložitejšie postaviť sa na pódium a zabávať publikum v sále, keď ľudia niekde na východnom Slovensku alebo v Handlovej majú pre záplavy úplne iné problémy,“ hovorí Žbirka. „Možno by som s tým spojil každé svoje vystúpenie, ktoré v budúcnosti budem mať.“