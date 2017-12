Nechajte ho, kým dopíše ten román

James Cameron sa cez svoje narodeniny potápal v Bajkale a vďaka tomu vie, čo bude v pokračovaní Avatara.

4. sep 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Steven Spielberg bol veľmi zvedavý a keď James Cameron nakrúcal na Novom Zélande trojrozmerného Avatara, prišiel sa naňho pozrieť. Za odmenu si mohol Cameron pozrieť prvé modely Spielbergovho Tintina, ktorý bude tiež v 3D. Vážení režiséri majú prosto nové záľuby.

Cameronov Avatar mal premiéru vlani v decembri a vo svetových kinách mal taký úspech, že na lístkoch sa vyzbieralo 2,73 miliardy dolárov. No a stále to nebolo dosť. Teraz Cameron pripravil pre fanúšikov novú verziu, ešte o čosi dlhšiu. „Pridal som presne osem minút a päťdesiat sekúnd," povedal pre francúzsky denník Le Figaro. Vrátil sa k smrti postavy Tsu'Tey, ktorú pôvodne vystrihol, lebo aj bez nej sa mu zdal film pridlhý, a predĺžil milostnú scénu medzi hlavnými postavami Jakom a Neytiri. K tomu pridal pár nočných záberov, lebo v nich špeciálne vynikajú všakové tie svietielkujúce a fosforeskujúce rastlinky a hmyz.

Drobnosť, ale ohromná

A keď sa ho teraz novinári pýtajú, či bude robiť aj pokračovanie, odpovedá: áno. Nakrúti dvojku a nakrúti aj trojku. Zopár vizuálnych nápadov už má. Dostal ich pred pár týždňami, keď sa na svoje narodeniny potápal na dne Bajkalského jazera. Pozoroval tam živočíšne druhy, inde vo svete nevídané. „Sú to maličké tvory, ale keď ich zväčšíme, budú vyzerať ohromne zaujímavo," citoval ho španielsky denník El Mundo. Na samotný scenár je vraj ešte čas, Cameron najprv dopíše román Avatar. Píše ho už rok a pol a on by rád sľúbil, že na prelome rokov sa bude dať kúpiť.

Titanic ešte treba osláviť

A predpokladá, že potom, o rok neskôr, bude môcť osláviť výročie potopenia Titanicu. Film, ktorý o ňom v roku 1998 nakrútil, dostal jedenásť Oscarov, ale Cameron usúdil, že bude dokonalejší, keď sa aj on prekonvertuje do 3D.

Keď na takéto konverzie príde reč, väčšinou je proti. Pre denník Le Figaro povedal, že hollywoodske štúdiá robia chybu, keď za pár týždňov skúšajú vyrobiť z klasických filmov trojrozmerné atrakcie. Napríklad Súboj Titanov považuje za absolútne nevydarený pokus. „Tri rozmery majú zmysel, keď na ne režisér myslí už pri nakrúcaní," vraví. On na to síce pri Titanicu nemyslel, ale snaží sa to dobehnúť pomalou a precíznou prácou pri konverzii. „Skúšame techniku kontinuálnej hĺbky a je to o dosť ťažšie. Ale ide predsa o Titanic. Nemôžeme mať v gatiach."