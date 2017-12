Nové knihy

Milan Rastislav Štefánik - V zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie

Editori Miloslav Čaplovič, Bohumila Ferenčuhová, Mária Stanová

Vojenský historický ústav - MO SR

„Liekom na legendy nie sú antilegendy, ale seriózny historický výskum, ktorý by mal vyústiť do novej monografie," hovorí Milan Zemko, jeden zo štvrťstovky autorov zborníka. Jeho kolegami sú osobnosti z krajín, kde Štefánik, „ktorý nepatril len Slovensku", pôsobil. Spoznávame ho ako človeka s bohatým citovým životom, pragmatika, politika či nekompromisného vojaka.



Vratislav Brabenec: Sebedudy a jiné texty

Kalich

Brabenec je známy predovšetkým ako saxofonista The Plastic People of the Universe, zasvätenejší vedia, že táto undergroundová legenda má v repertoári mnoho skladieb s jeho textami. No hovoriť o ňom ako o textárovi nie je presné, tie skladby totiž vznikali zhudobnením jeho básní, ktoré si už predtým žili svoj vlastný literárny život. Knižka prináša takmer celé jeho básnické i prozaické dielo od 60. rokov do pádu komunistického režimu.