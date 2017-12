Šiesti finalisti Bookerovej ceny

Medzi nominovanými autormi je aj dvojnásobný držiteľ ceny Peter Carey.

7. sep 2010 o 15:58 (tasr)

Včera zverejnili mená šiestich finalistov na Bookerovu cenu 2010, prestížne literárne ocenenie anglosaskej beletrie, dotované finančnou odmenou vo výške 50­tisíc libier, teda takmer 60­tisíc eur.

Jedným z nich je dvojnásobný víťaz Bookerovej ceny, austrálsky spisovateľ Peter Carey, navrhnutý na ocenenie za román Parrot and Olivier in America. Vydavateľ román opisuje ako neuveriteľne zábavný portrét nezvyčajného priateľstva medzi pánom a jeho sluhom.

Ďalším finalistom je írska spisovateľka žijúca v Kanade Emma Donoghue s príbehom chlapca a matky, držaných v zajatí v záhradnom prístrešku, ktorý nazvala stručne Room (Izba). V užšom výbere ďalej nájdeme juhoafrického dramatika a románopisca Damona Galguta s knihou In a Strange Room (Vo zvláštnej izbe), britského autora a novinára Howarda Jacobsona s románom The Finkler Question (Finklerova otázka), britskú spisovateľku s jamajskými koreňmi Andreu Levy s knihou The Long Song (Dlhá pieseň) a anglického spisovateľa Toma McCarthyho s románom so stručným názvom C.

O Bookerovu cenu sa môžu uchádzať autori z Británie, Írska a bývalých britských kolónií, združených v britskom Spoločenstve národov (Commonwealth). Víťaza Bookerovej ceny, ktorá sa udeľuje od roku 1969, vyhlásia 12. októbra. V súčasnosti sa ocenenie oficiálne nazýva Man Bookerova cena po sponzorovi, konglomeráte finančných služieb Man.