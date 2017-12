Zachráňme divadelnú kritiku

Nominácie na ceny Dosky ukazujú, prečo nepatríme medzi vyspelé krajiny.

8. sep 2010 o 0:00 Eva Andrejčáková

Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa zmenšil na štyri dni, no väčšia kríza postihla ceny Dosky.

BRATISLAVA. Anomália a výnimočnosť sú divadlu vlastné, najmä ak hovoríme o tom autorskom divadle. Na to sa sústredili tento rok organizátori Divadelnej Nitry. Hranice alternatívnej tvorby preto otvárajú aj starším titulom a do osobitného záberu zahrnuli aj už tradičnú súčasť sprievodných podujatí – pouličné divadlo.

Kríza, ale nie finančná

Devätnásty ročník prestížneho festivalu sa začne 24. septembra. Pre problémy s peniazmi sa zo siedmich dní zredukoval na štyri. To by však, ako na včerajšej tlačovej konferencii sľúbili organizátori, nemalo vplývať na kvalitu programu, ktorý prináša medzinárodné aj domáce tituly ovenčené cenami, ponúka zaujímavé mená, netradičné žánre aj kontroverzné témy.

Kríza sa tentoraz väčšmi dotýka ocenení Dosky. Počas pätnásťročnej existencie si cena získala rešpekt natoľko, že vlani sa do televízneho vysielania dostal záznam slávnostného ceremoniálu. Na ňom si jeho tvorcovia pravidelne dávajú záležať. „To je trend, ktorý tvorcov ceny teší. Horšie to je, keď sa pozrieme na zoznam hlasujúcich. Síce omladol, čo je pozitívne, na druhej strane sa však z neho vytratili celé profesné i žánrové skupiny ľudí, čo je alarmujúce,“ hovorí profesorka divadelnej vedy Soňa Šimková. Úbytok hlasujúcich podľa nej badať najmä v kruhoch hudobného a tanečného divadla, ale aj na akademickej pôde. „Z katedry Divadelnej fakulty VŠMU som ako pedagóg hlasovala iba jediná“.

Neústretovosť divadiel

Tento rok o cenách rozhodovalo 23 odborníkov. V minulosti ich bolo aj menej, no aj viac. Problém je v motivácii alebo v skostnatenom myslení. Zdá sa, že ani v tomto smere ešte nepatríme medzi vyspelé európske krajiny. Podľa slov Šimkovej viacerých kritikov brzdí v hlasovaní aj neústretová komunikácia divadiel. „Treba im túto cestu uľahčiť,“ myslí si aj šéfka Divadelnej Nitry Darina Kárová, ktorá navrhuje pracovať s potenciálnymi hlasujúcimi vo väčšom predstihu. Zároveň uvažuje o akýchsi „Dosky-pasoch“, ktoré by im otvárali cestu do hľadiska ktoréhokoľvek divadla.

Festivalový štáb sa tento rok rozhodol nevkladať toľko snahy do prepojenia cien so svojím programom. „O to viac nás však teší, že k prepojeniu predsa došlo,“ tvrdí Darina Kárová. Dôkazom je napríklad uvedenie inscenácie HOLLYROTH, ktorá má šancu na víťazstvo v troch kategóriách v hlavnom programe. Dve nominácie získala inscenácia M.H.L. o živote Magdy Husákovej-Lokvencovej, ktorá v programe festivalu figuruje tiež. Suverénne najviac, až sedem nominácií na Dosky, má Moliérov Mizantrop v réžii Romana Poláka. Túto inscenáciu však v Nitre neuvidíme.