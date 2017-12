Čo pozeráme - Kapor na torte

9. sep 2010 o 0:00 Tomáš Gális

Niektorým divákom určite dodáva pocit intelektuálnej prevahy fakt, že to nepozerajú, nám ostatným fakt, že to pozeráme, ale zároveň si na to schuti zanadávame. Reč je o novej „kuchárskej šou" s názvom Kapor na torte, ktorej prvý diel minulý týždeň vysielala TV Joj v spolupráci s českou TV Prima.

Šesť „celebrít", z ktorých, paradoxne, najinteligentnejšie a najpokornejšie pôsobí „učiteľka sexu" Zuzana Belohorcová, úspešne prehĺbilo dno televíznej zábavy. A ani sa veľmi nenamáhali. O akési varenie išlo, samozrejme, až v poslednom rade. Ako vždy, dôležitejšie bolo to, kto komu viac vynadá. V tomto ohľade zvíťazila istá Košičanka (jej meno sa mi ani nechce naťukať do klávesnice počítača), ktorá zadupala do zeme ostatné účinkujúce i televízny štáb. Čo viac si Jojka mohla želať? Košičankino expozé uviedla v piatok, na konci celej šou, a jeho predĺženú verziu aj tento pondelok a v utorok, čím zatienila novú talkšou Adely Banášovej, ktorú spustila konkurenčná televízia Markíza.

Téma sa dostala do spravodajstva portálu medialne.sk i na titulku denníkov Nový Čas i Plus jeden deň. Všetci okrem vedenia Markízy môžu byť spokojní. Jojka má zase raz väčší podiel na trhu, diváci i tí, čo to nepozerajú, pocit intelektuálnej nadradenosti, noviny majú o čom písať. Všetko je vlastne v poriadku. Alebonie?