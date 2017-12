Nové filmy

Seriózny muž, Karate Kid, Solomon Kane, Láska na diaľku

9. sep 2010 o 0:00 (aš)

Seriózny muž

Ak máte bratov Joela a Ethana Coenovcov radi pre filmy ako Fargo, Neznesiteľná krutosť a najmä Big Lebowski, budete prekvapení. No ak sa vám páčil ich Muž, ktorý nebol, poteší vás aj rozpracovaná židovská anekdota o večnom smoliarovi - profesorovi fyziky, ktorý nenachádza šťastie v práci, v rodine ani vo svojom vnútri. Snímku nominovali na Oscara v kategóriách Pôvodný scenár a Najlepší film.

Karate Kid

Nakrútiť nanovo film, ktorý sa v roku 1984 stal začiatkom celej série, zbožňovanou a vykrádanou klasikou, je práca pre odborníka. V Hollywoode za takého považujú nórskeho filmára Haralda Zwarta, hoci nominácia jeho amerického remake Ružový panter 2 na posmešnú Zlatú malinu tomu nenapovedá. Na druhej strane - Ružový panter 2 utŕžil 76 miliónov dolárov a aj nový Karate Kid musí investorom priniesť zisk.

Solomon Kane

V Česku nakrútil Michael J. Bassett podľa vlastného scenára a s rozpočtom 45 miliónov dolárov film inšpirovaný poviedkami o legendárnom šermiarovi zo 16. storočia Solomonovi Kanovi. Má sa stať začiatkom trilógie, ktorej druhá časť sa bude odohrávať v Afrike a tretia v Amerike. Na festivale Fantastporto film, v ktorom ďalej hrajú Max von Sydow, Pete Postlethwaite a Marek Vašut, získal Cenu divákov.

Láska na diaľku

Drew Barrymore a Justin Long v hlavných úlohách romantickej komédie debutujúcej režisérky Nanette Bursteinovej, známej dosiaľ najmä dokumentárnou tvorbou, predvádzajú, či je možné ľúbiť sa aj na diaľku. Garett zostáva v New Yorku, kým Erin cestuje do školy do San Francisca, k vzdialenosti sa pridáva aj rozdiel časových pásiem, bizarní príbuzní, škodoradostní kamaráti - a o divácku zábavu je postarané.