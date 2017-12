Gurmánom umenia chystajú hody

KOŠICE. Fenomenálni Jan Tříska, Jan Hrušínský a Jan Kačer z Divadla na Jezerce otvoria na budúci pondelok v Košiciach desiaty ročník Dní českej, maďarskej, poľskej a slovenskej kultúry. V réžii Jana Hřebejka uvedú hru Kumšt svetoznámej francúzskej spisovateľky a dramatičky Yasminy Reza, dvojnásobnej nositeľky Moliérovej ceny pre najlepšieho autora.

„Tohto roku sme sa snažili priviesť do Košíc to najlepšie z uplynulých ročníkov. Košičanom chceme ponúknuť akúsi antológiu doterajších prezentácií. Tohtoročné Dni V4 sú tou najvhodnejšou príležitosťou sumarizovať desaťročnú históriu nášho multikultúrneho festivalu," uviedol neúnavný organizátor kvalitných kultúrnych podujatí, autor nápadu každoročne konfrontovať „extraligových umelcov" zo susedských krajín Gabo Horal.

Tri večery budú patriť Divadlu L + S. Milan Lasica príde potešiť milovníkov dramatického umenia spolu s Bolkom Polívkom, ale aj so svojimi bratislavskými kolegami Emíliou Vášáryovou a Milanom Kňažkom.

Do Košíc sa vráti aj Divadlo Ungelt z Prahy a skvelý pantomimický Teatr Formy z Poľska.

Súčasťou Visegrádskych dní budú okrem 20. ročníka džezového festivalu Jazz For Sale aj samostatné koncerty maďarskej formácie Ghymes, českého Neřežu, Karla Plíhala, Jaromíra Nohavicu a Monkey Business. Skvelý zážitok sľubuje aj poľský Bester Quartet, ktorý je novou tvárou legendárneho Cracow Klezmer Bandu.

Festival vyvrcholí 6. decembra predstavením Tančiareň v podaní hercov Slovenského národného divadla.

Gabriel Horal: Kultúrni ľudia našťastie ešte žijú

Košickí fajnšmekri kultúry by mali Gabovi Horalovi upiecť dve narodeninové torty. Sám nemá časť motať sa v kuchyni a jeho dve životaschopné deti si ich zaslúžia. Višegrádske dni oslávia desať rokov, ich súčasť, džezový festival Jazz FOR SAle, dvojnásobok.

Dni českej, maďarskej, poľskej a slovenskej kultúry do Košíc prídu prezentovať špičkoví umelci a telesá z krajín V 4. Čím je pre vás jubilejný ročník výnimočný?

„Našou snahou je prezentovať výber tých najvýznamnejších interpretov, ktorí sa doteraz na Visegrádskych dňoch prezentovali. Pokúsili sme sa pripraviť a ponúknuť akúsi antológiu, prierez toho najlepšieho, čo sa u nás v predchádzajúcich ročníkoch objavilo."

Visegrádske dni sa zrodili pred deviatimi rokmi. Vtedy ste museli pod tlakom starostu Pavla Mutafova zavrieť svoj M-Klub. V priestoroch klubu preslávenom prezentáciou menšinových žánrov vznikla herňa a vy ste sa ocitli na ulici. Nemali by ste pánovi starostovi poslať kyticu s poďakovaním?

„Možno by sme mu mali ponúknuť titul doživotného čestného garanta festivalu... (smiech). Samozrejme, aj zrušenie klubu zohralo pri zrode nápadu organizovať takýto festival svoju úlohu. Predchádzalo mu ale viacej stimulov. Jedným z nich bol renomovaný džezový festival s bohatou tradíciou a zvučným menom v maďarskom Debrecíne, ktorý som ako predstaviteľ Slovenskej džezovej spoločnosti začiatkom deväťdesiatych rokov navštevoval. Dramaturg festivalu mi ponúkol spoluprácu. To bol prvý popud. Žiaľ, Mečiar rozsvietil na semafore spolupráce s Maďarskom červenú, odstrihol nás od Česka a izoloval od ďalších našich susedov. Ďalším stimulom bola mohutná prílivová vlna komercie, povrchných megaprojektov, ktoré nás v deväťdesiatych rokoch zaplavili. Vtedy nastal výrazný ústup od kvalitných komorných, menšinových vecí. Jednoducho som si uvedomil, že v multikultúrnych Košiciach chýba seriózna prehliadka, konfrontácia toho najlepšieho, čo u nás a u našich susedov jestvuje. A pustil som sa do práce."

Čo dokáže na „provinčný" festival prilákať také osobnosti, ako sú herci Jan Tříska, Jan Kačer, Bolek Polívka, Milan Lasica, Emília Vášáryová, famózna poľská džezová speváčka Anna Maria Jopek, český Nerez, Monkey Business, Jarek Nohavica, či Karel Plíhal?

„Pre peniaze sem určite nechodia a ani neprídu. Finančná stránka v tomto prípade nezohráva žiadnu úlohu. Vedia, že ide o zmysluplnú vec, ktorá má svoj kredit. Samozrejme, že je to aj o osobných väzbách. Bez nich by to určite nešlo."

Ako sa vám v čase krízy podarilo prilákať sponzorov?

„Peňazí na kultúru nikdy nie je dosť. Našťastie, kultúrni a zároveň finančne zabezpečení ľudia na Slovensku i v Košiciach ešte stále žijú. Okrem nového hlavného reklamného partnera sa nám podarilo presvedčiť desať sponzorov. Prispeli na organizáciu sumou presahujúcou 133 tisíc eur. Sú to väčšinou ľudia s vkusom, ktorí vedia, do čoho peniaze investujú, a nie hlupáci, ktorí nemajú názor a okrem lacnej komercie pre nich iné nič nejestvuje."

(sen)