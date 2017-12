Ignác Červenák: Z recidivistu spevák a politik

Jeden z hlavných predstaviteľov známeho dokumentu Marka Škopa Iné svety, bol svojráznou postavičkou z rómskej osade, raper, spevák, komunálny politik, občiansky aktivista i mnohonásobný recidivista.

Mohutný, skrz-naskrz potetovaný chlap I. Červeňák sa „preslávil" rapovou skladbou Akafuka Fundaluka, ktorej videoklip vysielala aj Markíza (skôr však ako recesiu), venoval sa rompopu, skladal vlastné melancholické piesne. S manželkou Helenou mali deväť detí, mali už aj deväť vnúčat.

Červeňák vychodil len miestnu základnú školu, potom začal páchať trestnú činnosť, pričom si vo väzení odsedel prerušovane 14 rokov. V posledných rokoch sa chcel dostať na opačnú stranu barikády. Dal sa do boja proti miestnym úžerníkom, pred ktorými na istý čas musel utiecť z osady a stanoval s rodinou na neďalekej lúke. Zúčastnil sa kurzov a tréningov pre rómskych lokálnych lídrov, angažoval sa v komunálnej politike, i keď ako kandidát na poslanca neuspel.

„Nedohodli sa medzi sebou, neboli jednotní, tak žiaden kandidát neprešiel," analyzoval vtedajšiu situáciu. Podľa neho bola najväčším problémom osady 35-percentná negramotnosť.

V tejto osade prežil prakticky celý život, s výnimkou niekoľkých výjazdov za prácou do zahraničia, naposledy do Česka, či početnými pobytmi vo väzení. V minulosti bol deväťkrát súdne trestaný.

„Ignác Červeňák (27. 7. 1964 - 1. 9. 2010) bol človek, ktorého život vyvolával rozpory a negatívne zasiahol aj do života niekoľkých rodín. Keď sa však človek započúval do rómskych piesní v jeho podaní, zistil, že prepájajú pravlasť Rómov s ich kočovným životom, príchodom do Európy a v záverečnej fáze vyjadrovali pôsobenie tohto etnika v Šariši. Každý Róm v osade je vo svojom najhlbšom vnútri citlivý a vnímavý zároveň," povedal o zosnulom rómskom predákovi učiteľ a aktivista Peter Krajňák ml.

Jeho príbuzní potvrdili, že večer pred smrťou spieval Ignác vlastnú skladbu: „Pre mašina račit kher džav..." v preklade „V noci na vlaku idem domov..." Vo veku 46 rokov zomrel na zlyhanie vnútorných orgánov po nedávnom infarkte.



