Menej Karate, viac Kid

Nová verzia kultovej bojovej klasiky z 80. rokov slúži na propagáciu, aj na propagandu Číny. Lenže robí to zaujímavým spôsobom a po celý čas divákov zabáva.

11. sep 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Najnovšia verzia filmu Karate Kid patrí medzi tie vydarenejšie prerábky klasiky.

Roku 1984 sa dostal do kín film o Dannym (Ralph Macchio), ktorý sa aj s matkou prisťahoval do Kalifornie. Aby získal náklonnosť dievčaťa a striasol sa vodcu miestnych tínedžerov, začne sa u starého Japonca (Pat Morita) učiť karate.

Film mal úspech najmä u mladej generácie, spustil vlnu pokračovaní a napodobenín. Štvrťstoročie neskôr nakrútili americké štúdiá Columbia Pictures patriace japonskej korporácii Sony v spolupráci s China Film Group novú verziu známeho príbehu. Medzi producentmi nájdeme aj Jadu Pinkett a Willa Smitha – rodičov predstaviteľa hlavnej roly.

Mladučký Jaden Smith sprvu vystupoval po boku slávnych rodičov v rôznych televíznych show, neskôr v seriáloch (All of Us, Sladký život Zacka a Codyho) a roku 2006 debutoval po boku slávneho otca vo filme Šťastie na dosah. Rola mu vyniesla nominácie na mnohé ceny a zopár ich aj získal (napríklad Cenu MTV). Zdedil nesporný talent, hoci to pre hlavnú rolu v snímke tohto typu nie je rozhodujúce.

Tri rozdiely

Karate Kid po štvrťstoročí výrazne poukazuje na rýchle zmeny nášho sveta. Malý Dre Parker sa s mamou sťahuje do Pekingu. Ten, rovnako ako celá Čína, je zobrazený ako miesto, kde v blahobyte žijú spokojní ľudia. Film na rozdiel od originálu vôbec nehrá na sociálnu strunu, zato je preplnený čínskou propagandou.

Napokon, pôvodného Dannyho by sme si sotva dokázali predstaviť v tričku s päťcípou komunistickou hviezdou. Druhá zásadná zmena je v tom, že teenagera Dannyho Larussa hral 23-ročný herec, kým novodobý hrdina má dvanásť a hrá ho 12-ročné dieťa.

Všetky ďalšie motívy – lásku, súperenie, snahu zvládnuť bojové umenia – potom chápeme skôr s úsmevom ako detinské hranie sa na dospelých. Alebo ako paródiu. No a tretím nápadným rozdielom je, že japonské karate bolo treba vymeniť za čínske bojové umenie. Preto je film známy aj pod názvom Kungfu Kid. S ohľadom na vek hrdinu však nejde ani tak o umenie bojové ako o svojrázne tanečné choreografie.

Keďže malého Drea neučí nik iný ako Jackie Chan, bolo zrejmé, že dielo nemá šancu zachovať si vážnu tvár. Nestalo sa však komédiou. Príbeh zostal verný originálu, zmenilo sa len dejisko, zmizlo spoločensky-kritické ostrie, hrdina omladol a pribudlo zopár „chanovských“ situačných gagov. Jackie však majstra Hana hrá vážne až tragicky.

Kde bolo, tam bolo

Nórsky režisér Harald Zwart si zvolil štylizáciu na spôsob modernej rozprávky. Reálie, prostredie ani postavy nemajú byť autentické. Nemáme im veriť. Ich úlohou je ilustrovať rozprávkový príbeh. Takže všetky nelogické zábery na Veľký čínsky múr, horské kláštory, Zakázané mesto i olympijské štadióny slúžia ako ekvivalent „za siedmimi horami a siedmimi dolinami“.

Kto už vyrástol z rozprávok, asi z kina neodíde spokojný. Ale treba uznať, že takto poctivo a zaujímavo urobený zábavný film pre dvanásťročné deti tu nebol už dávno.