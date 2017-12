Román pre mužov skoro neodpremietali

Víkendovú premiéru očakávaného českého filmu vo Vysokých Tatrách ohrozilo počasie aj majetkové spory.

13. sep 2010 o 0:00 Daniel Vražda

ŠTRBSKÉ PLESO. Ešte hodinu pred víkendovou premiérou filmu Román pre mužov vo Vysokých Tatrách to vyzeralo na fiasko. Na Štrbskom plese padla taká hmla, že ľudia v areáli skokanských mostíkov nevideli viac než na pár metrov pred seba. Hrozilo, že herci, aj prítomný autor knižnej predlohy Michal Viewegh, absolvujú namiesto projekcie iba raut v hoteli a pôjdu domov.

„Neviem, nie som Boh. Musíme počkať. Možno sa ochladí a bude vidno. Tu pomôže už len zázrak,“ reagoval producent Rudolf Biermann na otázky o osude svetovej premiéry. Myšlienka o ochladení vyzerala absurdne, ale krátko pred 21. hodinou sa stalo to, čomu už nik neveril. Hmla sa zdvihla. Objavilo sa plátno a o chvíľu aj tváre hercov. Premiéra sa začala.

Miroslav Donutil na premiére.

FOTO SME - JÁN KROŠLÁK

Prvé uvedenie očakávaného českého filmu však neohrozilo len počasie. Dva dni pred ním sa distribučná spoločnosť dozvedela, že premiéra nebude v priestoroch bežeckého areálu na Štrbskom plese. Firma, ktorá si pozemky prenajala na 35 rokov, totiž nesúhlasila. Vraj s ňou nik nerokoval. Starosta Štrby Michal Sýkora to označil za podraz, no akcia sa musela presunúť o približne sto metrov do areálu mostíkov.

„Odvolali sa na nejaké predbežné opatrenie súdu, ktoré nám súd nedoručil. Povedali sme si, nevieme, kto to je, nemôžeme dva dni pred premiérou začať diskutovať, či nám to dajú za korunu, za päť či za dvadsaťtisíc. O premiére vedelo celé Slovensko dva mesiace. Keď mal niekto pocit, že ideme na jeho pozemky, mohol nám zatelefonovať,“ povedal Rudolf Biermann. „Považoval som to za jemný spôsob vydierania. Bol to amorálny úder pod pás, ktorý sa nikde inde na svete nerobí. Ale našťastie sme našli vyhovujúce riešenie. Slovenský zväz telesnej kultúry súhlasil s areálom mostíkov a Štrba dala súhlas“.

Producent verí v úspech filmu. Spolieha sa na prácu talentovaného režiséra Tomáša Bařinu (3 sezóny v pekle) a na predlohu jedného z najpredávanejších českých spisovateľov. „Film má ľudský aj umelecký rozmer. Návštevnosť pod 400–tisíc by bola sklamaním.“

V našich kinách sa Román pre mužov začne uvádzať od 23. septembra.