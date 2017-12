Lady Gaga získala osem cien MTV Video Music Awards

Lady Gaga získala rekordných osem cien súťaže MTV Video Music Awards. Ako nováčik roka uspel šestnásťročný Justin Brieber.

13. sep 2010 o 6:22 TASR

LOS ANGELES. Výstredná americká speváčka Lady Gaga si v nedeľu prišla prevziať rekordných osem sošiek na prestížnu hudobnú súťaž MTV Music Awards.

Popová superhviezda prišla zakaždým oblečená do rôznych šiat, raz bola dokonca vystrojená v šatách, ktoré boli pospájané ako z plátkov mäsa. V neobyčajne vysokých podpätkoch sa len horko-ťažko prebrodila cez pódium k svoje prvej soške. S piesňou "Bad Romance" si totiž vybojovala ocenenie za najlepšiu skladbu roka v kategórii ženská interpretka.

Rekordných trinásť nominácií však predznamenalo, že Lady Gagu diváci neuvidia na pódiu len raz. "Dnes v noci, moje malé príšery, sme coolové decká na párty," zvolala na svojich fanúšikov so slzami v očiach.

Futuristická "Bad Romance" bola zároveň ocenená ako video roka, najlepší tanečný klip, najlepší popový klip s najlepšou choreografiou, réžiou a strihom. Okrem toho si spolupráca Lady Gaga so stálicou speváckeho neba Beyonce vyslúžila uznanie v podobe sošky za skladbu "Telephone" - hudobného minipríbehu s vražedným podtónom.

V poradí druhá cena, ktorá bola slávnostne udelená počas dlho očakávaného MTV Music Awards v Los Angeles - najlepšia roková skladba - putovala do rúk skupine 30 Second to Mars za skladbu "Kings and Queens".

Slávny biely rapper Eminem otvoril show vystúpením, v ktorom spojil svoje dva najnovšie hity - "Not Afraid" a "Love the Way You Lie", na ktorom sa podieľa aj speváčka Rihanna. Kontroverzný umelec prišiel na odovzdávanie cien s ôsmimi nomináciami a odišiel s dvoma soškami za "Not Afraid".

Pri vystúpení 16-ročného kanadského idolu tínedžeriek Justina Biebera dosiahol rev mladých dám v publiku uši trhajúcu intenzitu. Mladík nezostal naprázdno a odišiel s ocenením za nováčika roka.

Umeleckú réžiu ocenila porota v prípade skladby "Dogs Days Are Over" od skupiny Florence and the Machine a špeciálne efekty sa jej páčili v klipe k piesni "Uprising" od Muse.

Najväčším víťazom večera však zostáva samotná hudobná stanica MTV, ktorú vlastní Viacom. Minulý rok prilákala táto show 9 miliónov divákov, čo je v porovnaní s rokom 2008 nárast o 6%. Dosiahla tak najvyššiu sledovanosť od roku 2004.

Lady Gaga. FOTO:TASR/AP